|
"Он создан для того, чтобы экономически сокрушить США": Трамп обижен на "так называемых" союзников из Евросоюза
24 июля 2019, 07:39 • 49 • В мире
Евросоюз "обдирает" США куда как заметнее, чем Китай, да и вообще, он был создан для того, чтоб "экономически сокрушить США". Так описал взаимоотношения Вашингтона с "так называемыми" союзниками из Европы американский президент Дональд Трамп.
Выступая на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA, Трамп заявил, что, в том время как США "защищают" европейские страны, они снова и снова "обдирают Америку".
По его словам, союзники из ЕС – "худшие обидчики", обдирающие и обижающие США гораздо серьезнее, чем это делает Китай.
Заявив об этом, американский лидер добавил, что он "заставляет" союзников платить. С его приходом к власти, уверен Трамп, США вернет себе уважение.
Напомним, в месяц назад Дональд Трамп сообщил о том, что принял решение о введении пошлины на ввоз из Евросоюза автомобилей и запчастей к ним в размере 20%. Правда, вскоре он заявил, что передумал и эти меры если и будут введены, то не раньше, чем через полгода.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2019, 13:54
|
22 июля 2019, 03:39
|
21 июля 2019, 01:39
|
22 июля 2019, 06:54
|
17 июля 2019, 13:09
|
18 июля 2019, 16:39
|
23 июля 2019, 05:39