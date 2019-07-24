"Он создан для того, чтобы экономически сокрушить США": Трамп обижен на "так называемых" союзников из Евросоюза

Выступая на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA, Трамп заявил, что, в том время как США "защищают" европейские страны, они снова и снова "обдирают Америку".

По его словам, союзники из ЕС – "худшие обидчики", обдирающие и обижающие США гораздо серьезнее, чем это делает Китай.

"Они, ЕС, убивают нас, они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас и при этом мы защищаем их, они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова", - сказал президент США.

Заявив об этом, американский лидер добавил, что он "заставляет" союзников платить. С его приходом к власти, уверен Трамп, США вернет себе уважение.

Напомним, в месяц назад Дональд Трамп сообщил о том, что принял решение о введении пошлины на ввоз из Евросоюза автомобилей и запчастей к ним в размере 20%. Правда, вскоре он заявил, что передумал и эти меры если и будут введены, то не раньше, чем через полгода.