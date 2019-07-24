Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кишинёве вновь одновременно находятся делегации ЕС и РФ
Михеев "Вы просрали Крым!"
Количество самоубийств в армии США превышает боевые потери
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал...
Главная / В мире

"Он создан для того, чтобы экономически сокрушить США": Трамп обижен на "так называемых" союзников из Евросоюза

24 июля 2019, 07:39  •  49 • В мире
Евросоюз "обдирает" США куда как заметнее, чем Китай, да и вообще, он был создан для того, чтоб "экономически сокрушить США". Так описал взаимоотношения Вашингтона с "так называемыми" союзниками из Европы американский президент Дональд Трамп.
Выступая на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA, Трамп заявил, что, в том время как США "защищают" европейские страны, они снова и снова "обдирают Америку".
По его словам, союзники из ЕС – "худшие обидчики", обдирающие и обижающие США гораздо серьезнее, чем это делает Китай.
"Они, ЕС, убивают нас, они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас и при этом мы защищаем их, они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова", - сказал президент США.
Заявив об этом, американский лидер добавил, что он "заставляет" союзников платить. С его приходом к власти, уверен Трамп, США вернет себе уважение.
Напомним, в месяц назад Дональд Трамп сообщил о том, что принял решение о введении пошлины на ввоз из Евросоюза автомобилей и запчастей к ним в размере 20%. Правда, вскоре он заявил, что передумал и эти меры если и будут введены, то не раньше, чем через полгода.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
23 июля 2019, 15:24
Так же будут «харчить» Россию? США отключили Венесуэле свет, чтобы вывести на улицы оппозицию
23 июля 2019, 21:54
Почему Южную Корею снова втягивают в холодную войну с Россией
23 июля 2019, 21:39
«Американцы оказывают себе медвежью услугу»: Лавров о санкциях США, отношениях с Грузией и развитии RT
24 июля 2019, 04:24
Для начала – учения: Депутат оценил варианты военного сотрудничества России и Китая
23 июля 2019, 12:09
Большая победа или плохая сделка: Как Трамп с конгрессом по госдолгу договаривался
24 июля 2019, 07:39
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недовольство посольства Грузии в ФРГ
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июля 2019, 03:08
"Феномен Шария" раскрыт - колоссальное финансирование
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить...
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило ...
24 июля 2019, 04:24
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с намеком"
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "самым доходчивым" языком
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.