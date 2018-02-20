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"Он сорвал маски с лиц наших "партнеров": Поклонская - о Виталии Чуркине
20 февраля 2018, 19:54 • 94 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о своем отношении к фигуре скончавшегося год назад выдающегося дипломата, представителя России в СБ ООН Виталия Чуркина.
Ровно год назад - 20 февраля 2017 года - трагически ушел из жизни постоянный представитель России при Совете безопасности ООН Виталий Чуркин. Именитый дипломат 11 лет представлял Россию в руководящем органе Организации объединенных наций. Годовщина его смерти дала повод многим из тех, с кем он работал, вспомнить о Виталии Чуркине с теплотой.
Рассказала о своем отношении к Чуркину и депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Она начала с того, что от всех жителей Крыма и Севастополя, а также от себя лично выразила свою благодарность выдающемуся дипломату. Его усилия по защите национальных интересов нашей страны на международной арене навсегда останутся "записаны в историю России", заявила парламентарий.
Депутат отметила, что для нее покойный постпред России в ООН навсегда останется образцом "настоящей дипломатии с человеческим лицом". Она также отметила, что в дальнейшем планирует следовать его примеру в своей государственной службе.
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