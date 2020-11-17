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"Он сопротивляется": Эксперт оценил "феномен Трампа" в его послевыборной борьбе

17 ноября 2020, 14:00  •  6 • Политика
Дональд Трамп уверен, что он победил на выборах, и продолжает обвинять соперника в фальсификациях. По мнению американиста Владимира Васильева, в этом проявляется "феномен Трампа". "Он сопротивляется", - произнёс эксперт, оценивая послевыборные действия политика.
Трамп на своей странице в Twitter написал, что победил на выборах, однако сеть микроблогов "снарядила" его твит пометкой - противоречит "официальным источникам". В других сообщениях республиканец заявил, что СМИ выпускают фейковые новости, объявляя о победе Байдена. При этом он упомянул об имеющихся у него доказательствах фальсификации итогов голосования, которую организовали демократы. Дональд Трамп считает, что "великая Конституция" США была нарушена на выборах этого года.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире радио Sputnik уверен: Трамп будет бороться до конца, используя абсолютно все возможности, которыми располагает.
"Самое главное - что Трамп, что называется, сопротивляется", - отметил эксперт и добавил, что это сопротивление может иметь большое значение.
Словами о нарушении Конституции Трамп дал понять, что собирается привлечь к судебным разбирательствам Верховный суд США.
"Он борец. Есть "феномен Трампа", и его пример - пример политика, который отстаивает свои интересы, как он их понимает", - заявил эксперт.

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