"Он сопротивляется": Эксперт оценил "феномен Трампа" в его послевыборной борьбе

Трамп на своей странице в Twitter написал, что победил на выборах, однако сеть микроблогов "снарядила" его твит пометкой - противоречит "официальным источникам". В других сообщениях республиканец заявил, что СМИ выпускают фейковые новости, объявляя о победе Байдена. При этом он упомянул об имеющихся у него доказательствах фальсификации итогов голосования, которую организовали демократы. Дональд Трамп считает, что "великая Конституция" США была нарушена на выборах этого года.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире радио Sputnik уверен: Трамп будет бороться до конца, используя абсолютно все возможности, которыми располагает.

"Самое главное - что Трамп, что называется, сопротивляется", - отметил эксперт и добавил, что это сопротивление может иметь большое значение.

Словами о нарушении Конституции Трамп дал понять, что собирается привлечь к судебным разбирательствам Верховный суд США.

"Он борец. Есть "феномен Трампа", и его пример - пример политика, который отстаивает свои интересы, как он их понимает", - заявил эксперт.