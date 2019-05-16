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"Он сможет столкнуть лбами США и Украину": Чем обернется "второе пришествие" Коломойского в Киев
16 мая 2019, 15:54 • 120 • В мире
СМИ сообщают о том, что минувшей ночью Игорь Коломойский ввернулся на родину. Это подтверждает и сам олигарх, но о своих дальнейших планах он не распространяется. Его приезду рады далеко не все не только в Киеве, но и, возможно, в Вашингтоне. "Он сможет столкнуть лбами США и Украину", - пишут пользователи Сети о "втором пришествии" олигарха.
Как известно, Коломойский покинул Украину в 2017 году и обещал вернуться после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Но не дождался и вернулся раньше. И сразу, что называется, "процесс пошел" и компромисс найден.
Не успело распространиться известие о том, что на Украину вернулся "блудный олигарх, как в Верховной раде в тот же день определились с датой инаугурации Владимира Зеленского.
Что предпримет Коломойский после своего возвращения – этот вопрос сейчас волнует многих. Конечно, большинство экспертов говорит о том, что одна из главных его задач – возвращение "ПриватБанка", приватизацию которого Киевский суд уже признал незаконной. В недавнем интервью BIHUS Info Коломойский заявил, что ему нужно вернуть всё, что Украина у него отобрала.
В разговоре с журналистами Nation News российский политолог и публицист Леонид Крутаков предположил, что олигарх, вернувшись на родину, попытается "отбить" свои капиталы. Но ему, скорее всего, снова помешают. Только в этот раз уже не Петр Порошенко, а Вашингтон.
"Одним только "Приватбанком" и появлением связанных с Коломойским людей в будущем правительстве и администрации Зеленского дело не ограничится. Есть та же "Укрнафта", например. Или некоторые активы Порошенко. Есть где "пошалить", - пишет в Twitter пользователь под ником Nikky89.
"Готовиться кукловодить Зеленским", - отметил в своем микроблоге в Twitter российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
"Конечно, издалека это делать не так эффективно", - добавил Илья Дорофеев.
"Второе пришествие олигарха. Начало", - пошутил "Рожденный в СССР".
Коломойский настроен на реванш, это вполне понятно. Но тут есть вопрос – позволят ли ему это сделать и насколько в этом заинтересован Вашингтон. Ведь, как писали СМИ, спрятаться в Израиле, откуда никого и никуда не выдают, Коломойскому пришлось из-за слишком серьезного интереса, который начало проявлять к нему ФБР.
"Желает столкнуть лбами Украину с США. Ведь для Вашингтона - он как раз один из тех самых "врагов", о котором так обтекаемо говорил адвокат Трампа Джулиани", - предположила в комментариях пользователь Alika.
Другое мнение высказал публицист Николай Стариков. "Не надо думать, что Коломойский - Зеленский действуют в политическом вакууме. За ними Вашингтон. А у этих ребят план есть всегда", - написал он в Twitter
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