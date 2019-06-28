"Он скрыл информацию о решениях против Украины": Ляшко потребовал проверить заявление Зеленского о ПАСЕ на госизмену

Накануне Зеленский заявил, что ему было заранее известно о том, какое решение будет принято по вопросу возвращения российской делегации в ПАСЕ. По его словам, на каждой встрече с европейскими лидерами он пытался обсуждать этот вопрос. Однако в ответ звучало только одно: "ПАСЕ – это площадка для ПАСЕ".

"Я делал все, что я могу, но все это уже было постфактум. Так что, если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось»", — отметил он.

Эти слова вызвали взрыв негодования у главы "Радикальной партии" Олега Ляшко, который, узнав о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, прямо в зале ПАСЕ выступил в резкими заявлениями.

"Если ты, Владимир, знал, что решение принято, и никому не сказал, по-моему, это тянет на государственную измену. Я обращаюсь к правоохранительным органам тщательно проанализировать озвученную Зеленским информацию. Президент Украины не имеет права держать от украинцев тайны, решения которых принимаются против Украины. Президент обязан защищать Украину", - заявил Ляшко в видеообращении на своей странице в Facebook.

Напомним, в ночь на 25 июня российскую делегацию вернули в ПАСЕ. На заседании в среду, 26 июня, были полностью восстановлены ее полномочия.