"Он сам вирус": Пока Байден ругался, его сторонники заявили о победе

Избиратели Пенсильвании, Флориды, Аризоны и Висконсина выразили свою поддержку оппозиционному кандидату в президенты Джо Байдену. Главный оппонент Дональда Трампа набрал там большинство голосов в рамках опроса общественного мнения. Об этом пишет The New York Times.

В США эти штаты традиционно входят в число десяти наиболее значимых для выборов. Опросы показали, что у Байдена особенно много сторонников среди женщин, а также среди белых с высшим образованием. Кроме того, в его пользу высказались те, кто не ходил голосовать в 2016 году, когда победил Трамп.

Между тем Джо Байден продолжает пытаться завоевать доверие избирателей популистскими заявлениями. Его основная риторика направлена не на решение насущных проблем, а на критику действующего президента. Так, в минувшее воскресенье на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания) Байден заявил, что для победы над коронавирусом надо сначала победить Трампа: "Он сам вирус".

Байден также резко отреагировал на слова президента о том, что американские медики якобы намеренно завышают данные о числе заболевших коронавирусом ради наживы. "Это больше чем нападки. Это позор, он сам является позором", - возмутился демократ.