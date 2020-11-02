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"Он сам вирус": Пока Байден ругался, его сторонники заявили о победе

02 ноября 2020, 14:30  •  103 • Политика
Пока Джо Байден ругал своего оппонента Дональда Трампа и называл его "вирусом", сторонники демократа уже заговорили о его победе. И очень преждевременно: голосование пройдёт только 3 ноября. А пока известны лишь результаты соцопросов, которые говорят о поддержке Байдена в четырёх ключевых штатах.
Избиратели Пенсильвании, Флориды, Аризоны и Висконсина выразили свою поддержку оппозиционному кандидату в президенты Джо Байдену. Главный оппонент Дональда Трампа набрал там большинство голосов в рамках опроса общественного мнения. Об этом пишет The New York Times.
В США эти штаты традиционно входят в число десяти наиболее значимых для выборов. Опросы показали, что у Байдена особенно много сторонников среди женщин, а также среди белых с высшим образованием. Кроме того, в его пользу высказались те, кто не ходил голосовать в 2016 году, когда победил Трамп.
Между тем Джо Байден продолжает пытаться завоевать доверие избирателей популистскими заявлениями. Его основная риторика направлена не на решение насущных проблем, а на критику действующего президента. Так, в минувшее воскресенье на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания) Байден заявил, что для победы над коронавирусом надо сначала победить Трампа: "Он сам вирус".
Байден также резко отреагировал на слова президента о том, что американские медики якобы намеренно завышают данные о числе заболевших коронавирусом ради наживы. "Это больше чем нападки. Это позор, он сам является позором", - возмутился демократ.

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