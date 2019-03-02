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"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"

02 марта 2019, 07:54  •  327 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко уже не вылезает из скандалов. На этот раз на встрече с электоратом вместо ответа на "неудобный" вопрос он сильно похлопал девушку по лицу и плечу. Новая жертва нападения Порошенко рассказала подробности того, как президент "распустил руки" по отношению к ней, уточнив, что в тот момент "он просто озверел, стал сатаной".
Не долго пришлось гадать, чем еще удивит президент Украины Петр Порошенко во время своей предвыборной программы. После сорванной шапки с женщины и щипка за нос мужчины глава Незалежной вместо ответа на "неудобный" вопрос о причине преследования украинского блогера Анатолия Шария ударил девушку по лицу.
О новом инциденте у себя в Twitter сам Шарий и сообщил, а после на своем видео-канале показал подробности случившегося и небольшое интервью новой жертвы нападения Порошенко.
"Петя решил пойти дальше и ударил девочку, что задала вопрос. Давай, Петя, обнажайся дальше", - призвал блогер распустившего руки президента.
Со стороны кажется, что просто похлопал. Но сама новая жертва нападения Порошенко уверяет, что тот сделал это сильно и рассказала подробности того, как президент "распустил руки" по отношению к ней.
"Он просто озверел, стал сатаной, - сообщила на видео пострадавшая девушка. - Очень сильно мне хлопал по плечу, шарпал за курточку".
На этом ее неприятности, как выяснилось, не закончились. После того, как люди разошлись, к ней подошла милиция и потребовала документы. Она давать отказалась и ушла в кафе неподалеку. Туда к ней нагрянули уже, как предположила девушка, охранники президента. И грубо требовали от нее одеться и выйти с ними.
"Собралась, пошла со мной!", - приказал один из них.
В ответ девушка попыталась позвонить отцу, а ее "собеседник" попытался выдрать у нее телефон. Не получилось.
Теперь родители девушки боятся, что в отношении нее начнутся репрессии и ее могут отчислить из учлища.
Сам же Шарий, о котором спрашивала Порошенко девушка, сообщил, что она - не единственная пострадавшая.
"Оказываете, опричники Пети выбили телефон у 15-летнего подростка, - сообщил блогер, пообещав позже выложить видео. - Ударил девушку. Выбили мобилку у пацана. Мне пишут отовсюду, благодарят, что раскрыл глаза. Извините, а вы 5 лет не видели, кто это такой?"
Петя решил пойти дальше и ударил девочку, что задала вопрос. Давай, Петя, обнажайся дальше. Видео будет
— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 1 марта 2019 г.
Оказываете, опричники Пети выбили телефон у 15-летнего подростка (видео завтра дам). Ударил девушку. Выбили мобилку у пацана. Мне пишут отовсюду, благодарят, что раскрыл глаза. Извините, а вы 5 лет не видели, кто это такой?
— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 1 марта 2019 г.

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