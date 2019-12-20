"Он проникся наукой!" Иностранцы позавидовали русским из-за Путина

Материалы различного характера и содержания выпустили после конференции Владимира Путина все ведущие мировые издания, включая Fox News, Washington Post, Le Figaro, Times и Independent. Особого внимания иностранных читателей удостоились такие затронутые Путином темы, как глобальное потепление климата, санкции WADA в отношении российских атлетов, конфликт на Украине, импичмент Трампу.

На отрицательное отношение главы России к импичменту американского президента западные пользователи отреагировали однозначно: "Это Путин написал сценарий для Трампа. Путин заинтересован в том, чтобы его марионетка сидела у власти как можно дольше". Есть и те, кто не уверен, что Путину вообще есть дело до расстановки политических сил в США: "Русским вообще по барабану, кого мы выберем, лишь бы после этого поднялась грызня посильней".

Относительно исключения нашей страны из всех крупных мировых спортивных соревнований Путин высказался кратко, заявив, что таких неслыханных санкций не было в истории спорта. В западных СМИ тут же начались нападки: "Русским следовало бы задуматься о последствиях заранее", - возмущаются комментаторы, добавляя, что в спорте нет места жуликам.

Особенно страстные споры разгорелись вокруг глобального потепления: спокойное отношение Путина к этой проблеме западные пользователи объяснили тем, что Россия-то как раз больше всего выиграет от потепления в мире, поэтому Путин, как и Трамп, отрицает человеческий фактор глобального потепления. Однако есть и те, кто уверенно заявляет, что Путин "проникся наукой" и разобрался в вопросе потепления лучше десятков тысяч международных ученых.