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"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Италию

09 февраля 2020, 01:09  •  112 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР, а также освободить украинского националиста, виновного в гибели журналистов в Донбассе. "Он правда в своём уме или над ним снова сценаристы постебались???" - комментирует новость политэксперт Родион Мирошник.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, украинский лидер поднял вопрос о приговоре украинскому военному Виталию Маркиву, признанному виновным в убийстве журналистов в Донбассе, сообщила пресс-служба главы Украины. Визит украинского президента в Рим прокомментировал политический эксперт Родион Мирошник.
У него вызвало крайнее удивление, что единственной целью поездки Зеленского в столицу Италии была просьба закрыть представительства ЛНР и ДНР, а также ходатайство за убийцу. Политэксперт предположил, что украинский лидер не совсем в своём уме.
"Просить итальянского премьера закрыть итальянскую общественную организацию и простить убийцу итальянца?! Он правда в своём уме или над ним снова сценаристы постебались???" - написал Родион Мирошник на своём Telegram-канале.
Фото: скриншот Telegram-канал РОДИОН_МИРОШНИК

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