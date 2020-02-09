"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, украинский лидер поднял вопрос о приговоре украинскому военному Виталию Маркиву, признанному виновным в убийстве журналистов в Донбассе, сообщила пресс-служба главы Украины. Визит украинского президента в Рим прокомментировал политический эксперт Родион Мирошник.

У него вызвало крайнее удивление, что единственной целью поездки Зеленского в столицу Италии была просьба закрыть представительства ЛНР и ДНР, а также ходатайство за убийцу. Политэксперт предположил, что украинский лидер не совсем в своём уме.

"Просить итальянского премьера закрыть итальянскую общественную организацию и простить убийцу итальянца?! Он правда в своём уме или над ним снова сценаристы постебались???" - написал Родион Мирошник на своём Telegram-канале.

Фото: скриншот Telegram-канал РОДИОН_МИРОШНИК