|
"Он пошел по наклонной": Порошенко потерял уважение "своих по цеху"
22 декабря 2018, 03:39 • 49 • В мире
Украинский олигарх и миллиардер Игорь Коломойский признался, что потерял уважение к когда-то "своему по цеху", коллеге Петру Порошенко. По его словам, действующий лидер страны "пошел по наклонной" и повторяет политическую судьбу своего предшественника Виктора Ющенко.
Беглый украинский олигарх Игорь Коломойский критически отозвался о действующем президенте Незалежной Петре Порошенко. В интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" он рассказал, что когда-то он уважал Порошенко, однаок теперь тот "пошел по наклонной".
По словам Коломойского, Порошенко повторяет политическую судьбу своего предшественника Виктора Ющенко. При этом его рейтинг все падает и падает.
"Он стал президентом и не перестал быть олигархом, это проблема для страны", – приводит портал "Дни.ру" слова бизнесмена.
Кроме того, даже провокация в Керченском проливе не дала Порошенко сильного "выхлопа": он так и не смог поднять свой тянущийся вниз рейтинг.
"Мы можем говорить – это наше море, но мы же знали, что там еще кто-то есть. Зачем мы этих парней подставили?" – посетовал перед журналистом беглый предприниматель.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
19 декабря 2018, 00:39
|
18 декабря 2018, 18:09
|
20 декабря 2018, 02:54
|
15 декабря 2018, 21:39
|
19 декабря 2018, 10:24
|
16 декабря 2018, 15:39
|
16 декабря 2018, 23:54