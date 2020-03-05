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"Он помогает народам России общаться между собой": В Карачаево-Черкесии поддержали поправки в Конституцию о русском языке
05 марта 2020, 05:35 • 49 • Политика
Именно благодаря русскому языку многие народы России могут общаться между собой. Касается это и жителей республик Северного Кавказа. Поэтому поправки в Конституцию России, касающиеся государственного статуса русского языка, являются чрезвычайно важными, считают руководители общественных организаций Карачаево-Черкесии.
Поправки о русском языке, а также те, которые касаются защиты отечественной истории от фальсификаций, в Карачаево-Черкесии считают "самыми важными".
"Хочу поддержать обсуждаемые сегодня поправки, внесённые в Конституцию Российской Федерации. Среди самых важных поправок, внесённых президентом нашей страны Владимиром Путиным, считаю изменения, гарантирующие защиту отечественной истории от фальсификации и сохранение исторической памяти дальновидным шагом, который принимается ради будущего подрастающих поколений, которые будут жить в сильной и великой стране", - цитирует РИА Карачаево-Черкесия заявление руководителя КЧРОО "Карачай Алан Халкъ", сопредседателя Межнационального совета общественных организаций КЧР Руслана Хабова.
Подобная поправка, в соответствии с которой поддерживать и защищать языковое многообразие народов России будет именно государство, в Основной закон страны вносится впервые, подчеркнул Хабов. Он также особо отметил роль и значение русского языка в развитии уникальной национальной культуры. Кроме того, благодаря развитию русского языка народы Северного Кавказа смогли познакомиться с произведениями великих русских классиков, которые давно стали неотъемлемой частью мирового культурного наследия.
В то же время при помощи русского языка далеко за пределами региона стали известны и имена национальных авторов Северного Кавказа, а их произведения вошли в сокровищницу отечественной литературы.
"Осознавая огромное значение русского языка в процессе развития национальных культур и укрепления межнациональных отношений в Российской Федерации, считаю очень важным, что Конституция Российской Федерации и обсуждаемые сегодня поправки учитывают многонациональность нашей страны, а в дальнейшем только усиливают возможности для развития национальных культур", - добавил Руслан Хабов.
Все народы, проживающие в Российской Федерации, имеют гарантированные права для саморазвития и, что не менее важно, для сохранения культуры, традиций и языков. В дальнейшем они только расширятся, уверен он.
Карачаево-Черкесия - это один из самых многонациональных регионов России. И в республике активно пользуются своим правом изучать родные языки - их преподают в школах, выходят в свет учебники на родных языках, на разных языках работают и СМИ.
"Поэтому считаю, что одновременное развитие русского языка и национальных культур взаимообогащает друг друга, даёт нам и нашим детям возможность гордиться своим народом, своей малой Родиной и самое главное - своей великой Родиной", - подчеркнул Руслан Хабов.
Напомним, ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки о русском языке в Конституцию России, выразив опасения, что это ущемит права других народов, проживающих на территории страны.
В свою очередь учредитель канала "Царьград" и замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев прокомментировал позицию муфтия, отметив, что понятие государствообразующего народа по своему семантическому значению подразумевает народ, который образовал, объединил вокруг себя, создал какое-то конкретное государство. Россия исторически была создана русским народом как национальное русское государство, подчеркнул Малофеев.
"Аналогично тому, как Франция или Германия были созданы французским или немецким народами. К слову, в конституциях этих многонациональных государств в качестве государствообразующих народов закреплены французы и немцы соответственно. Важно отметить, что в формулировке поправок к Конституции Российской Федерации мы не имеем прямого упоминания "русского народа". Однако Ваша позиция убедила меня в том, что "государствообразующий" - действительно синоним "русского". Поэтому права русских на своей земле, в своём государстве никак не могут быть меньше, чем у татарского народа, который в Конституции Республики Татарстан особо выделен из многонационального населения республики", - сказал замглавы ВРНС.
Малофеев ранее представил собственные поправки в Основной закон. В деталях о поправках к Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, - Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.
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