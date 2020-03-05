Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Игорь Панарин: Мировая политика Коронавирус: Солсбери и доллар
"Не теряйте панику и не поддавайтесь самообладанию": Все рванули в пол...
«Ничего критического»: Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Поддержка за $8 млн: почему Вашингтон выделяет Киеву деньги на укрепление киберб...
Главная / Политика

"Он помогает народам России общаться между собой": В Карачаево-Черкесии поддержали поправки в Конституцию о русском языке

05 марта 2020, 05:35  •  49 • Политика
Именно благодаря русскому языку многие народы России могут общаться между собой. Касается это и жителей республик Северного Кавказа. Поэтому поправки в Конституцию России, касающиеся государственного статуса русского языка, являются чрезвычайно важными, считают руководители общественных организаций Карачаево-Черкесии.
Поправки о русском языке, а также те, которые касаются защиты отечественной истории от фальсификаций, в Карачаево-Черкесии считают "самыми важными".
"Хочу поддержать обсуждаемые сегодня поправки, внесённые в Конституцию Российской Федерации. Среди самых важных поправок, внесённых президентом нашей страны Владимиром Путиным, считаю изменения, гарантирующие защиту отечественной истории от фальсификации и сохранение исторической памяти дальновидным шагом, который принимается ради будущего подрастающих поколений, которые будут жить в сильной и великой стране", - цитирует РИА Карачаево-Черкесия заявление руководителя КЧРОО "Карачай Алан Халкъ", сопредседателя Межнационального совета общественных организаций КЧР Руслана Хабова.
Подобная поправка, в соответствии с которой поддерживать и защищать языковое многообразие народов России будет именно государство, в Основной закон страны вносится впервые, подчеркнул Хабов. Он также особо отметил роль и значение русского языка в развитии уникальной национальной культуры. Кроме того, благодаря развитию русского языка народы Северного Кавказа смогли познакомиться с произведениями великих русских классиков, которые давно стали неотъемлемой частью мирового культурного наследия.
В то же время при помощи русского языка далеко за пределами региона стали известны и имена национальных авторов Северного Кавказа, а их произведения вошли в сокровищницу отечественной литературы.
"Осознавая огромное значение русского языка в процессе развития национальных культур и укрепления межнациональных отношений в Российской Федерации, считаю очень важным, что Конституция Российской Федерации и обсуждаемые сегодня поправки учитывают многонациональность нашей страны, а в дальнейшем только усиливают возможности для развития национальных культур", - добавил Руслан Хабов.
Все народы, проживающие в Российской Федерации, имеют гарантированные права для саморазвития и, что не менее важно, для сохранения культуры, традиций и языков. В дальнейшем они только расширятся, уверен он.
Карачаево-Черкесия - это один из самых многонациональных регионов России. И в республике активно пользуются своим правом изучать родные языки - их преподают в школах, выходят в свет учебники на родных языках, на разных языках работают и СМИ.
"Поэтому считаю, что одновременное развитие русского языка и национальных культур взаимообогащает друг друга, даёт нам и нашим детям возможность гордиться своим народом, своей малой Родиной и самое главное - своей великой Родиной", - подчеркнул Руслан Хабов.
Напомним, ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки о русском языке в Конституцию России, выразив опасения, что это ущемит права других народов, проживающих на территории страны.
В свою очередь учредитель канала "Царьград" и замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев прокомментировал позицию муфтия, отметив, что понятие государствообразующего народа по своему семантическому значению подразумевает народ, который образовал, объединил вокруг себя, создал какое-то конкретное государство. Россия исторически была создана русским народом как национальное русское государство, подчеркнул Малофеев.
"Аналогично тому, как Франция или Германия были созданы французским или немецким народами. К слову, в конституциях этих многонациональных государств в качестве государствообразующих народов закреплены французы и немцы соответственно. Важно отметить, что в формулировке поправок к Конституции Российской Федерации мы не имеем прямого упоминания "русского народа". Однако Ваша позиция убедила меня в том, что "государствообразующий" - действительно синоним "русского". Поэтому права русских на своей земле, в своём государстве никак не могут быть меньше, чем у татарского народа, который в Конституции Республики Татарстан особо выделен из многонационального населения республики", - сказал замглавы ВРНС.
Малофеев ранее представил собственные поправки в Основной закон. В деталях о поправках к Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, - Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
04 марта 2020, 22:35
"Какая у вас проблема?": Асад обратился к Турции из-за конфликта в Идлибе
04 марта 2020, 22:35
"Тайно высылают" и "Гена в курсе": Коронавирус в России - сколько заболевших на самом деле
04 марта 2020, 22:35
"У Эрдогана уже одна штанина явно потрескивает": Михеев о неизбежном провале президента Турции в Москве
04 марта 2020, 20:35
"Лучше водки хуже нет": Путин решил научить чиновников русскому языку
04 марта 2020, 22:35
Почему у США нет гиперзвукового оружия? Пентагон придумал "оригинальное" оправдание
05 марта 2020, 00:35
"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет по ситуации с крушением А321 над Синаем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
29 февраля 2020, 05:54
Путин наказал Эрдогана в Сирии (Telegram. Обзор)
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов
01 марта 2020, 14:24
"Важнее, что ответил Путин": Эрдоган предложил России "убраться из Сирии", но умолчал о главном
29 февраля 2020, 18:54
России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
01 марта 2020, 04:39
"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.