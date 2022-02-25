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"Он погубил страну!": Украинцы выставили счёт Зеленскому
25 февраля 2022, 21:20 • 313 • Политика
Жители Украины выставили счёт президенту Владимиру Зеленскому, который отказался приносить мир в Донбасс. "Он погубил страну!" - пишут украинские интернет-пользователи.
Многие украинцы полагают, что ответственность за нынешнюю ситуацию несёт именно Зеленский. Так, например, считает украинский политический эксперт Елена Маркосян. Она напомнила, что Россия ранее предлагала дать особый статус Донбассу и отвести войска. Киев отказался. Теперь цена вопроса выросла, пишет портал "Народные новости".
Многие украинские интернет-пользователи с этим согласились.
- пишут в соцсетях.
Кто-то из комментаторов отметил, что сейчас украинцы почувствовали на себе, каково было жителям Донбасса все эти годы.
Ранее Зеленский заявил, что готов отказаться от стремления в НАТО, если Украине дадут гарантии безопасности.
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