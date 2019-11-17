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"Он поднимает ставки": Климкин назвал украинскую цель Путина

17 ноября 2019, 18:09  •  126 • Политика
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе является успехом президента России Владимира Путина. Кроме того, он заявил также, что целью российского лидера якобы является исчезновение Украины. "Он поднимает ставки, чтобы давить на настроения в обществе и раскручивать их", - считает экс-министр.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью для украинского "24 канала" рассказал об успехе президента России Владимира Путина. По мнению экс-министра, это связано с разведением сил в Донбассе.
Сам Климкин считает, что в украинском обществе разведение сил воспринимается как капитуляция Киева. "В значительной части общества формируется впечатление, что мы выполняем условия Путина и идем к капитуляции", - уверяет Климкин.
Бывший министр также считает, что "формула Штайнмайера - это ничего": без согласованного плана действий никакого значения не имеет. И якобы значима только для Владимира Путина.
"Он получил, но это не капитуляция, - уверяет Климкин. - Он получил успех".
По мнению экс-главы украинского МИД, успех Путина в Донбассе заключается в том, что происходит разведение сил и средств в регионе.
В целом же, как полагает Климкин, у президента России якобы есть одна цель - исчезновение Украины.
"Он поднимает ставки, чтобы давить на настроения в обществе и раскручивать их, - считает экс-министр. - Ведь его цель - чтобы Украины не было вообще".

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