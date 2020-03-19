Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отправил прокуроров в магазин
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
Главная / Политика

"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"

19 марта 2020, 01:35  •  43 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв навсегда изгнал украинского "эксперта" Вячеслава Ковтуна за оскорбление гостя. "Когда трагедия людей и их жизни становятся прерогативней элементов ток-шоу, тогда включаются другие механизмы ведения дискуссии. Мой визави перешагнул границу", - рассказал об инциденте один из его невольных участников, политолог Владимир Сергиенко.
Телеведущий Владимир Соловьёв во время эфира собственной передачи навсегда изгнал из студии украинского "эксперта" Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя. Политолог Владимир Сергиенко, которого оскорбил украинец, объяснил столь резкую реакцию телеведущего.
Речь идёт о недавнем эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер". Гости студии обсуждали тему распространения в мире коронавируса. Украинский гость, распаляясь и повышая голос, заявил, что в Незалежной приняты кардинальные меры. Соловьёв же в ответ упрекнул того в незнании ситуации.
Ковтун перешёл на крик, доказывая свою правоту, в ответ телеведущий напомнил ему цифры украинской статистики. Находившийся в студии политолог Владимир Сергиенко не выдержал и добавил, обращаясь к Ковтуну, что телеведущий использует официальные данные украинского МВД. В ответ украинец нецензурно выругался и попытался полезть в драку, за что был навсегда изгнан из студии.
"Есть очень эмоциональные стороны в дискурсах. В случае, когда обсуждаются жизненно острые, важные вопросы для участников дискуссии. Когда трагедия людей и их жизни становятся прерогативней элементов ток-шоу, тогда включаются другие механизмы ведения дискуссии. Мой визави перешагнул границу", - гласит письменный комментарий Владимира Сергиенко по поводу произошедшего в эфире телепередачи.
Напомним, что это уже второй украинец, которого навсегда изгнали из студии за последнее время. В прошлый раз это произошло в самом конце февраля. Из студии под охраной был выведен экс-депутат Верховной рады Украины Александр Ковтуненко, оправдывавший в эфире действия УПА (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
18 марта 2020, 19:35
"А вот это уже война": Михаил Делягин показал, как будут разрушать экономику
18 марта 2020, 21:35
Стала известна причина отказа Лукашенко признавать Крым российским
18 марта 2020, 21:35
"Аж яйценоскость возросла": Кадыров не смог не сыронизировать над Западом из-за коронавируса
18 марта 2020, 19:35
США пытаются разрушить соглашение России и Турции после "идлибского облома"
18 марта 2020, 20:35
Центризбирком объяснил необходимость переноса голосования по Конституции
18 марта 2020, 23:35
Запад поможет Украине справиться с коронавирусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2020, 20:35
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
16 марта 2020, 09:35
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
17 марта 2020, 16:00
Путин отправил прокуроров в магазин
18 марта 2020, 15:35
Китай вступил в нефтяную войну на стороне противников России
14 марта 2020, 14:35
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.