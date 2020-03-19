"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"

Телеведущий Владимир Соловьёв во время эфира собственной передачи навсегда изгнал из студии украинского "эксперта" Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя. Политолог Владимир Сергиенко, которого оскорбил украинец, объяснил столь резкую реакцию телеведущего.

Речь идёт о недавнем эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер". Гости студии обсуждали тему распространения в мире коронавируса. Украинский гость, распаляясь и повышая голос, заявил, что в Незалежной приняты кардинальные меры. Соловьёв же в ответ упрекнул того в незнании ситуации.

Ковтун перешёл на крик, доказывая свою правоту, в ответ телеведущий напомнил ему цифры украинской статистики. Находившийся в студии политолог Владимир Сергиенко не выдержал и добавил, обращаясь к Ковтуну, что телеведущий использует официальные данные украинского МВД. В ответ украинец нецензурно выругался и попытался полезть в драку, за что был навсегда изгнан из студии.

"Есть очень эмоциональные стороны в дискурсах. В случае, когда обсуждаются жизненно острые, важные вопросы для участников дискуссии. Когда трагедия людей и их жизни становятся прерогативней элементов ток-шоу, тогда включаются другие механизмы ведения дискуссии. Мой визави перешагнул границу", - гласит письменный комментарий Владимира Сергиенко по поводу произошедшего в эфире телепередачи.

Напомним, что это уже второй украинец, которого навсегда изгнали из студии за последнее время. В прошлый раз это произошло в самом конце февраля. Из студии под охраной был выведен экс-депутат Верховной рады Украины Александр Ковтуненко, оправдывавший в эфире действия УПА (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).