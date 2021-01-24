"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу

В Москве на Пушкинской площади продолжается акция сторонников блогера Алексея Навального. Здесь в основном находятся сотрудники полиции, журналисты, блогеры и праздные зеваки, передаёт корреспондент Царьграда. Иногда, как оказалось, встречаются "особые" участники, подкармливающие голубей и уверяющие других в честности Навального.

"Он открыл глаза всем и сказал открыто - за честность у нас сажают!" - с надрывом говорит женщина с палкой и пакетом зерна для голубей.

Вокруг неё собралось несколько журналистов, некоторые прохожие ненадолго задерживаются, чтобы понять суть её спича, а затем продолжают свой путь.

"Я сейчас буду кормить голубей, чтобы они за нас там, где они летают, молились за нас и за нашу страну", - сказала женщина.