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"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
24 января 2021, 15:30 • 529 • Политика
На так называемой "прогулке Навального" в Москве местная жительница с палкой устроила своё персональное шоу. "Он открыл глаза всем", - уверяет женщина прохожих.
В Москве на Пушкинской площади продолжается акция сторонников блогера Алексея Навального. Здесь в основном находятся сотрудники полиции, журналисты, блогеры и праздные зеваки, передаёт корреспондент Царьграда. Иногда, как оказалось, встречаются "особые" участники, подкармливающие голубей и уверяющие других в честности Навального.
"Он открыл глаза всем и сказал открыто - за честность у нас сажают!" - с надрывом говорит женщина с палкой и пакетом зерна для голубей.
Вокруг неё собралось несколько журналистов, некоторые прохожие ненадолго задерживаются, чтобы понять суть её спича, а затем продолжают свой путь.
"Я сейчас буду кормить голубей, чтобы они за нас там, где они летают, молились за нас и за нашу страну", - сказала женщина.
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