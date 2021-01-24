Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
Главная / Политика

"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу

24 января 2021, 15:30  •  529 • Политика
На так называемой "прогулке Навального" в Москве местная жительница с палкой устроила своё персональное шоу. "Он открыл глаза всем", - уверяет женщина прохожих.
В Москве на Пушкинской площади продолжается акция сторонников блогера Алексея Навального. Здесь в основном находятся сотрудники полиции, журналисты, блогеры и праздные зеваки, передаёт корреспондент Царьграда. Иногда, как оказалось, встречаются "особые" участники, подкармливающие голубей и уверяющие других в честности Навального.
"Он открыл глаза всем и сказал открыто - за честность у нас сажают!" - с надрывом говорит женщина с палкой и пакетом зерна для голубей.
Вокруг неё собралось несколько журналистов, некоторые прохожие ненадолго задерживаются, чтобы понять суть её спича, а затем продолжают свой путь.
"Я сейчас буду кормить голубей, чтобы они за нас там, где они летают, молились за нас и за нашу страну", - сказала женщина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



529
Источник
Похожие новости
24 января 2021, 11:50
Столицы "осаждают" перед митингами военные? В Москву и Петербург движутся колонны
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
24 января 2021, 00:50
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
24 января 2021, 13:40
В Киеве сокрушаются из-за отказа от российских кредитов
24 января 2021, 15:30
"Мария, помогите!": Захарова рассказала о звонке с Пушкинской
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.