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"Он остаётся": США не намерены направлять к берегу авианосец "Теодор Рузвельт"
02 апреля 2020, 19:35 • 30 • В мире
Командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гилдэй заявил, что авианосец "Теодор Рузвельт" не будет направлен к берегу и возвращён в порт. "Он остаётся", - заверил военный.
Гилдэй пояснил, что авианосец остаётся в море. Он по-прежнему будет выполнять задачи, которые ставятся командованием, пишет ТАСС.
Глава Пентагона Марк Эспер напомнил, что решение о судьбе "Теодора Рузвельта" было принято в соответствии с миссией военного ведомства - защитой Соединённых Штатов и граждан этой страны.
Ранее сообщалось, что тест на коронавирус оказался положительным приблизительно у ста человек экипажа. Командованием военно-морских сил США было принято решение эвакуировать с авианосца 2700 членов команды. Сделать это должны в ближайшие дни. Но о полной эвакуации речи не идёт. Больше тысячи человек останутся в море.
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