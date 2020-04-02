"Он остаётся": США не намерены направлять к берегу авианосец "Теодор Рузвельт"

Гилдэй пояснил, что авианосец остаётся в море. Он по-прежнему будет выполнять задачи, которые ставятся командованием, пишет ТАСС.

Глава Пентагона Марк Эспер напомнил, что решение о судьбе "Теодора Рузвельта" было принято в соответствии с миссией военного ведомства - защитой Соединённых Штатов и граждан этой страны.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус оказался положительным приблизительно у ста человек экипажа. Командованием военно-морских сил США было принято решение эвакуировать с авианосца 2700 членов команды. Сделать это должны в ближайшие дни. Но о полной эвакуации речи не идёт. Больше тысячи человек останутся в море.