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"Он оскорбил своего деда": Экс-депутат Рады о "страшных заявлениях" Зеленского о Победе

13 мая 2020, 20:55  •  313 • Политика
Бывший депутат Рады Алексей Журавко высказался о "страшных заявлениях" "негодяя"-Зеленского, приуроченных к 75-й годовщине Победы. Он заметил, что в действительности победу над фашизмом одержали именно бойцы Красной армии,"а не коллаборанты" из антигитлеровской коалиции, как пытается представить украинский президент. "Он оскорбил своего деда", - заметил экс-депутат.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил в беседе с Nation News, что большая часть жителей Украины, безусловно, признаёт славу советских городов-героев и чтит память предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Тем не менее их позиция расходится с точкой зрения нынешнего "профашистского" руководства страны, подчеркнул эксперт.
Он, в частности, прокомментировал речь президента Владимира Зеленского по случаю 75-й годовщины Победы. Украинский лидер методично избегал упоминаний Красной армии, используя формулировки "союзные силы", "антигитлеровская коалиция".
Кроме того, в его "страшных заявлениях" не было сказано ничего о городах воинской славы, находящихся не на территории Украины, заметил Журавко.
Я вам скажу прямо, Зеленский – это негодяй, отпетый мошенник. […]. Он осквернил своим выступлением прах наших дедов, топтался на их могилах. В первую очередь он оскорбил своего деда, - подчеркнул экс-депутат Верховной рады.
Он добавил, что в действительности победу над фашизмом одержали бойцы Красной армии, "а не коллаборанты".

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