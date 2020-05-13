"Он оскорбил своего деда": Экс-депутат Рады о "страшных заявлениях" Зеленского о Победе

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил в беседе с Nation News, что большая часть жителей Украины, безусловно, признаёт славу советских городов-героев и чтит память предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Тем не менее их позиция расходится с точкой зрения нынешнего "профашистского" руководства страны, подчеркнул эксперт.

Он, в частности, прокомментировал речь президента Владимира Зеленского по случаю 75-й годовщины Победы. Украинский лидер методично избегал упоминаний Красной армии, используя формулировки "союзные силы", "антигитлеровская коалиция".

Кроме того, в его "страшных заявлениях" не было сказано ничего о городах воинской славы, находящихся не на территории Украины, заметил Журавко.

Я вам скажу прямо, Зеленский – это негодяй, отпетый мошенник. […]. Он осквернил своим выступлением прах наших дедов, топтался на их могилах. В первую очередь он оскорбил своего деда, - подчеркнул экс-депутат Верховной рады.

Он добавил, что в действительности победу над фашизмом одержали бойцы Красной армии, "а не коллаборанты".