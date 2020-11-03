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"Он не просто олигарх…": Имя серого кардинала партии Прилепина заметили в "списке спонсоров" ВСУ

03 ноября 2020, 09:45  •  182 • Политика
Один из лидеров Союза добровольцев Донбасса обратил внимание на фигуру Александра Бабакова, который, по его словам, является серым кардиналом в партии Захара Прилепина "За правду". Его имя заметили в "списке спонсоров" ВСУ. Так, он входит в рейтинг богатейших людей Украины, являясь акционером ряда компаний, которые платят "деньги в бюджет Незалежной, а также - в поддержку так называемой АТО".
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" упомянул о недавнем очередном съезде Союза добровольцев Донбасса.
Одним из ключевых вопросов стало довольно резкое высказывание по поводу партии "За правду", которая активно использует в своей деятельности как раз повестку ситуации в ДНР и ЛНР.
Один из руководителей СДД Андрей Пинчук заявил о готовности организации к сотрудничеству с данной партией, но лишь при одном условии: партнёрские отношения будут возможны лишь тогда, когда реальное управление этой политической силой будет находиться в руках писателя Захара Прилепина.
Сейчас же, по мнению Пинчука, последний является лишь номинальным лидером, в то время как всеми процессами управляет серый кардинал - Александр Бабаков. Формально он, однако, является заместителем Прилепина.
Данный деятель едва ли оказывал какую-то настоящую помощь Донбассу, считает один из руководителей СДД. Тем не менее дело даже не столько в этом.
Фигура господина Бабакова выглядит весьма примечательно. По словам Андрея Пинчука, это не просто богатый человек, который "числится в олигархах". Проблема в том, что он входит под номером 53 в сотню самых богатых людей... Украины.
Он является мажоритарным акционером ряда украинских энергетических предприятий, включая "Киевоблэнерго", "Одессаоблэнерго"… И эти компании платят деньги в бюджет Украины, а также - в поддержку так называемой АТО, - подчеркнул один из лидеров Союза добровольцев Донбасса.

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