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"Он не покачивался": в Кремле ответили на странные вопросы прессы о Рождестве Путина

08 января 2022, 15:45  •  181 • Политика
В Кремле ответили на вопросы журналистов о выборе Путиным храма для посещения богослужения на Рождество. Без странных "почему?" не обошлось.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов касаемо участия президента Владимира Путина в рождественском богослужении. На службе в храме в Ново-Огареве Путин находился без других прихожан. Песков в эфире "Говорит Москва" пояснил, что это часть противоэпидемиологических мер в условиях пандемии коронавируса:
Вместе с ним были несколько священнослужителей, - добавил Дмитрий Песков.
Журналисты добавили, что Путин, по их мнению, покачивался на богослужении. Песков ответил коротко: "он не покачивался".
Владимир Путин принимал участие в рождественском богослужении в домовой церкви своей подмосковной резиденции. В Рождество президент традиционно посещает храмы за пределами столицы России.
В прошлом году Владимир Путин был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Трижды - в 2012, 2019 и 2020 годах - Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году президент встретил Рождество также в Санкт-Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где был крещён его отец.

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