"Он не покачивался": в Кремле ответили на странные вопросы прессы о Рождестве Путина

В Кремле ответили на вопросы журналистов о выборе Путиным храма для посещения богослужения на Рождество. Без странных "почему?" не обошлось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов касаемо участия президента Владимира Путина в рождественском богослужении. На службе в храме в Ново-Огареве Путин находился без других прихожан. Песков в эфире "Говорит Москва" пояснил, что это часть противоэпидемиологических мер в условиях пандемии коронавируса:

Вместе с ним были несколько священнослужителей, - добавил Дмитрий Песков.

Журналисты добавили, что Путин, по их мнению, покачивался на богослужении. Песков ответил коротко: "он не покачивался".

Владимир Путин принимал участие в рождественском богослужении в домовой церкви своей подмосковной резиденции. В Рождество президент традиционно посещает храмы за пределами столицы России.