"Он не будет сдерживаться": Псаки рассказала о безжалостном Байдене, но сделала прозрачный намёк

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки рассказала о безжалостном Джо Байдене, комментируя выданное им накануне оскорбление в адрес президента РФ Владимира Путина. "Он не будет сдерживаться", - подчеркнула она. При этом Псаки сделала прозрачный намёк о будущем обеих стран.

В ходе брифинга Псаки подчеркнула, что Джо Байден не испытывает сожаления по поводу сказанных им слов о Владимире Путине. Американский лидер дал прямой ответ на прямо поставленный вопрос, добавила пресс-секретарь.

Псаки отметила, что Байден и Путин десятилетиями находятся на мировой политической арене. Они познакомились достаточно давно.

"[Байден] не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях", - отметила Джен Псаки.

Но при этом Вашингтон уверен, что взаимодействие с Москвой продолжится. Псаки намекнула: США обязательно найдут сферы, где их национальные интересы будут совпадать с российскими национальными интересами. О каких конкретно сферах идёт речь, она распространяться не стала.

Напомним, ранее американского лидера в интервью спросили, считает ли он президента России убийцей. На это Джо Байден ответил утвердительно. Он добавил, что Владимир Путин должен "ответить" за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы в Штатах.

Слова Байдена вызвали негативную реакцию мировой общественности. Владимир Путин отреагировал на них достаточно спокойно. Он искренне пожелал своему американскому коллеге здоровья и предложил побеседовать лично 19 или 22 марта.