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"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью Bloomberg о Мишустине
02 марта 2020, 06:39 • 19 • Политика
Bloomberg сообщил о "переделывании под себя" Мишустиным работы госаппарата. Премьер устраивает рабочие встречи "практически на рассвете по московским меркам". Политтехнолог Марат Баширов рассказал, какое "негласное правило" нарушил премьер и почему.
Премьер-министр России Михаил Мишустин "не теряет времени даром" и "переделывает под себя" работу бюрократического аппарата, сообщает в своей статье Bloomberg. Издание пишет, что глава правительства "в нарушение традиций" назначает первые рабочие встречи с подчинёнными в 9:00 - "практически на рассвете по московским меркам" - а со своими непосредственными подчинёнными - по субботам и воскресеньям. Ситуацию прокомментировал российский политтехнолог Марат Баширов.
Он пояснил, что раньше в правительстве России действительно действовало негласное правило, установленное для графика вице-премьеров. Обязательными были встречи на заседаниях правительства по четвергам, а до этого каждый выстраивал свои графики, исходя из отраслевых особенностей и командировок.
Также он добавил, что Мишустин в своей работе использует другую аппаратную логику. Она у него строится на опыте работы в ФНС, где командировки не были частью управленческих процессов. То есть большинство процессов можно было осуществлять дистанционно.
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