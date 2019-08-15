"Он начал понимать": В Филадельфии полиция надеется, что убедила стрелка в "выгодной сделке"

Впрочем, четкой уверенности нет. Несмотря на переговоры, пока еще ситуация выглядит по-прежнему.

"Мы поговорили с ним первый раз минут тридцать назад. Был небольшой прогресс, - рассказывает Ричард Росс, его цитирует Fox News. - Он начинает понимать, что ему в некотором роде выгодно выйти и сдаться".

Но все выглядит так, будто стрелок не намерен сдаваться.

Напомним, на севере Филадельфии произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Также сообщалось, что шестеро полицейских были ранены в перестрелке, их жизни ничего не угрожает.