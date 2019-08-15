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"Он начал понимать": В Филадельфии полиция надеется, что убедила стрелка в "выгодной сделке"
15 августа 2019, 12:39 • 101 • В мире
Полиции Филадельфии удалось коротко пообщаться с засевшим в здании на севере города стрелком, сообщил в четверг журналистам комиссар полиции города Ричард Росс. По его словам, полицейские надеются, что смогли донести стрелку мысль о "выгодной сделке" – сдаться и начать сотрудничать со следствием. "Он начал понимать", - говорят полицейские.
Впрочем, четкой уверенности нет. Несмотря на переговоры, пока еще ситуация выглядит по-прежнему.
"Мы поговорили с ним первый раз минут тридцать назад. Был небольшой прогресс, - рассказывает Ричард Росс, его цитирует Fox News. - Он начинает понимать, что ему в некотором роде выгодно выйти и сдаться".
Но все выглядит так, будто стрелок не намерен сдаваться.
Напомним, на севере Филадельфии произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Также сообщалось, что шестеро полицейских были ранены в перестрелке, их жизни ничего не угрожает.
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