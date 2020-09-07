"Он моргнул, он съел пюре": Меркури съязвил о Навальном одним фото

Журналист Илиас Меркури в своём авторском Telegram-канале "Меркури" прокомментировал новость о том, что Алексея Навального вывели из состояния искусственной комы.

Ранее об этом сообщили представители берлинской больницы Charite. Кроме того, отмечается, что уже были зафиксированы физические реакции блогера на слова, обращённые к нему.

Меркури, продублировав новость в Telegram, сопроводил пост ироничным фото. На снимке запечатлён случай трёхлетней давности, когда Навального закидали сосисками в аэропорту "Домодедово". Тогда оппозиционер не растерялся и ударил ногой одного из активистов.

Журналист заметил, что, согласно его прошлому прогнозу, блогера должны были вывести из комы ещё 3 сентября, поскольку четверг - "хороший медийный день". На деле же вышло чуть позже, добавил он.