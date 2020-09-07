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"Он моргнул, он съел пюре": Меркури съязвил о Навальном одним фото
07 сентября 2020, 22:50 • 88 • Политика
Илиас Меркури съязвил об Алексее Навальном одним фото. Комментируя новость о выводе блогера из комы и о том, что он начал реагировать на речь, журналист прикрепил к посту снимок, запечатлевший случай трёхлетней давности, когда оппозиционера закидали сосисками. Последний тогда не растерялся и ударил ногой одного из активистов. Меркури предположил, что теперь "сенсации" о состоянии Навального будут появляться ежедневно: "Он моргнул, он съел пюре".
Журналист Илиас Меркури в своём авторском Telegram-канале "Меркури" прокомментировал новость о том, что Алексея Навального вывели из состояния искусственной комы.
Ранее об этом сообщили представители берлинской больницы Charite. Кроме того, отмечается, что уже были зафиксированы физические реакции блогера на слова, обращённые к нему.
Меркури, продублировав новость в Telegram, сопроводил пост ироничным фото. На снимке запечатлён случай трёхлетней давности, когда Навального закидали сосисками в аэропорту "Домодедово". Тогда оппозиционер не растерялся и ударил ногой одного из активистов.
Журналист заметил, что, согласно его прошлому прогнозу, блогера должны были вывести из комы ещё 3 сентября, поскольку четверг - "хороший медийный день". На деле же вышло чуть позже, добавил он.
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