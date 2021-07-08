"Он многих не устраивал": Эксперты дали три версии, почему убили президента Гаити

Политолог и американист Александр Петров и доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев выдвинули три версии, почему был убит президент Гаити Жовенель Моиз. "Он многих не устраивал", - произнёс один из экспертов.

Ночью 7 июля неизвестные проникли в резиденцию президента Гаити и смертельно ранили его из огнестрельного оружия. По некоторым данным, преступники общались между собой по-испански. Подавляющее же большинство гаитян используют французский язык.

Жовенель Моиз возглавил страну в 2017 году. С тех пор на него было совершено несколько покушений. Так, в феврале правоохранительные органы Гаити предотвратили убийство президента и попытку государственного переворота.

Александр Петров считает, что Моиз разочаровал очень многих людей. На момент своего избрания он был крайне популярен. Он обещал, что выведет страну из бедности, обеспечит льготы работникам госсектора, будет развивать добычу полезных ископаемых и золота на Гаити.

"Но он был и достаточно противоречивой фигурой. Президент многих не устраивал", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.

С 2017 года Моиз не выполнил практически ничего из обещанного, добавил эксперт.

Вторая версия убийства – повышенная социальная напряжённость. Владимир Васильев полагает, что последней каплей стало социально-экономическое положение граждан Гаити. Программы помощи реализуются, но они неэффективны. Средства до простых людей попросту не доходят, а "распространяются по верхушкам", объяснил специалист.

По его словам, могла быть и другая версия убийства президента Гаити – расовая и этническая напряжённость.