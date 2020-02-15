"Он мне ручку на 10 минут не доверил": Дерипаска о статье FT про "отмывание денег Путина"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на публикацию Financial Times о якобы отмывании им денежных средств президента России Владимира Путина, из-за чего власти США, как утверждает издание, не собираются отменять введённые против него санкции. Предприниматель назвал материал издания враньём и напомнил об одном "показательном случае".

Речь идёт о статье под громким заголовком "США ссылаются на донесения, что Олег Дерипаска помог Владимиру Путину отмыть деньги". В материале говорится, что бизнесмен якобы занимается отмыванием денег президента России, а потому Минфин США не снимает с него санкции.

Очередная порция брехни. Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил, - написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Бизнесмен имеет в виду события 2009 года, когда Путин лично вмешался в кризис в моногороде Пикалёво из-за остановки градообразующего предприятия. Во время совещания на Пикалёвском глинозёмном заводе президент России в приказном порядке потребовал от Дерипаски подписать соглашение о возобновлении поставок сырья.

Олег Владимирович подписал? Я не вижу вашей подписи, идите и подпишите. Спасибо. Пожалуйста, авторучку мне верните сюда! - сказал тогда Путин.

После этого фраза стала крылатой и надолго приклеилась к имени бизнесмена.