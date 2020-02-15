Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стрельба продолжается: В Донецкой народной республике погиб человек
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
Космос опасен, или По принципу русской матрёшки
"Сборище никчемных дилетантов!": Соловьев РЕЗКО высказался о Зеленском...
Главная / Политика

"Он мне ручку на 10 минут не доверил": Дерипаска о статье FT про "отмывание денег Путина"

15 февраля 2020, 03:24  •  116 • Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к "отмыванию денег Путина". "Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил", - заявил бизнесмен.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на публикацию Financial Times о якобы отмывании им денежных средств президента России Владимира Путина, из-за чего власти США, как утверждает издание, не собираются отменять введённые против него санкции. Предприниматель назвал материал издания враньём и напомнил об одном "показательном случае".
Речь идёт о статье под громким заголовком "США ссылаются на донесения, что Олег Дерипаска помог Владимиру Путину отмыть деньги". В материале говорится, что бизнесмен якобы занимается отмыванием денег президента России, а потому Минфин США не снимает с него санкции.
Очередная порция брехни. Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил, - написал Дерипаска в своём Telegram-канале.
Бизнесмен имеет в виду события 2009 года, когда Путин лично вмешался в кризис в моногороде Пикалёво из-за остановки градообразующего предприятия. Во время совещания на Пикалёвском глинозёмном заводе президент России в приказном порядке потребовал от Дерипаски подписать соглашение о возобновлении поставок сырья.
Олег Владимирович подписал? Я не вижу вашей подписи, идите и подпишите. Спасибо. Пожалуйста, авторучку мне верните сюда! - сказал тогда Путин.
После этого фраза стала крылатой и надолго приклеилась к имени бизнесмена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
15 февраля 2020, 00:09
Пока Зеленский мечтает о "городке" с Эрдоганом, люди умирают - Малофеев
14 февраля 2020, 14:24
Путин назначил троих помощников зампредседателя Совбеза России
14 февраля 2020, 14:24
Историю Второй мировой войны приносят в жертву нацинтересам: Политолог прокомментировал смену риторики США
15 февраля 2020, 00:09
Россия намекает. Лукашенко продолжает "стоять на коленях"
14 февраля 2020, 20:54
Новая встреча "нормандской четвёрки" не за горами? Путин и Зеленский обсудили по телефону подготовку к саммиту
14 февраля 2020, 05:54
Посольство России назвало новые санкции США "очередным всплеском русофобии"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2020, 14:09
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
09 февраля 2020, 10:54
Следующая война будет с Польшей. Топливная
09 февраля 2020, 10:54
Военные США: Нас заставляют убивать русских, «защищая» сирийскую нефть
08 февраля 2020, 17:24
Кто написал "12 стульев" на самом деле. Факты и доказательства
08 февраля 2020, 12:09
"Дипломаты сбежали, стоек нет, везде хаос": Брошенные на произвол судьбы американцы восхитились эвакуацией русских
09 февраля 2020, 01:09
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок уже в этом году
08 февраля 2020, 12:09
Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.