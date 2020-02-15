|
"Он мне ручку на 10 минут не доверил": Дерипаска о статье FT про "отмывание денег Путина"
15 февраля 2020, 03:24 • 116 • Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к "отмыванию денег Путина". "Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил", - заявил бизнесмен.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на публикацию Financial Times о якобы отмывании им денежных средств президента России Владимира Путина, из-за чего власти США, как утверждает издание, не собираются отменять введённые против него санкции. Предприниматель назвал материал издания враньём и напомнил об одном "показательном случае".
Речь идёт о статье под громким заголовком "США ссылаются на донесения, что Олег Дерипаска помог Владимиру Путину отмыть деньги". В материале говорится, что бизнесмен якобы занимается отмыванием денег президента России, а потому Минфин США не снимает с него санкции.
Бизнесмен имеет в виду события 2009 года, когда Путин лично вмешался в кризис в моногороде Пикалёво из-за остановки градообразующего предприятия. Во время совещания на Пикалёвском глинозёмном заводе президент России в приказном порядке потребовал от Дерипаски подписать соглашение о возобновлении поставок сырья.
После этого фраза стала крылатой и надолго приклеилась к имени бизнесмена.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2020, 14:09
|
09 февраля 2020, 10:54
|
09 февраля 2020, 10:54
|
08 февраля 2020, 17:24
|
08 февраля 2020, 12:09
|
09 февраля 2020, 01:09
|
08 февраля 2020, 12:09