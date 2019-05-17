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"Он ломает бюрократический барьер между чиновником и народом": Эксперт оценил инновации Беглова в работе городских властей
17 мая 2019, 21:09 • 59 • Политика
В большом интервью, которое сегодня, 17 апреля, дал телеканалу "78" врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, он рассказал о многих аспектах жизни Северной столицы. "Он ломает бюрократический барьер, возведенный между чиновниками и народом", - оценил инновации Беглова политолог Павел Данилин.
Работа с обращениями жителей – одно из приоритетных направлений, считает Александр Беглов, поскольку власти должны моментально реагировать на запросы граждан.
Общение с народом через социальную сеть "ВКонтакте", где губернатор недавно зарегистрировал специально свою страницу – один из вариантов, который помогает взаимодействовать с населением, уверен Беглов.
За два месяца на этой странице жители города оставили более 15 тысяч различных жалоб и обращений, на большую часть вопросов они получили ответы.
В беседе с "Политэкспертом" политолог, директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин отметил, что для Петербурга это серьезное и непривычное новшество.
Сам Беглов считает, что именно аккаунт в соцсети помогает ему пробить стену бюрократии. Не секрет, что нередко из-за медлительности местных властей горожане просто не могут "достучаться" до исполнителей.
По мнению Данилина, бюрократические препятствия сложились не сегодня, эта проблема существует еще со времен СССР. И вот эту старую "традицию" и пытается изменить Беглов. Может в такой ситуации помочь и увольнение чиновника, виновного в бюрократическом затягивании решения проблемы после первого пердупреждения.
Если не удается победить бюрократию обычным путем, приходится прибегать к жестким мерам, как это было в Москве и Татарстане, отметил политолог. Задача депутатов – служить народу, но о ней часто забывают. Поэтому и приходится время от времени "встряхивать" машину управления, кого-то увольнять и наказывать.
Не менее важным вопросом для врио губернатора стало благоустройство Петербурга. Благодаря созданной по инициативе Беглова программе "Родной район", в которой участвуют жители города, в Петербурге, у Биржевого моста, создадут арт-парк.
О том, что где-то не хватает детских площадок, сообщают сами жители. При участии горожан удалось оптимизировать расходы из городской казны.
Конечно, есть в городе и вопросы, которые обсуждения и не требуют. К примеру, развитие транспортной сети Петербурга. По словам губернатора, город рассматривает вариант строительства метрополитена на основе концессии. Ведь прокладка тоннелей — дорогостоящее мероприятие. Поэтому городские власти готовы рассматривать варианты сотрудничества с инвесторами на основе государственно-частного партнерства.
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