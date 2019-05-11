"Он критиковал Путина, а потом умер": Немецкий журналист обвинил президента России в смерти Доренко

Немецкие СМИ вслед за британскими обвинили президента России Владимира Путина в смерти журналиста Сергея Доренко. Соответствующий материал опубликовал журналист издания Bild Джулиан Рёпке.

"Незадолго после того, как он критиковал Путина, российский журналист умирает после аварии на мотоцикле", - написал он в Twitter, приложив ссылку на свою статью.

В ней Репке смешал в кучу сразу всё: и Sukhoi Superjet 100, и обыски в Mash, и даже сообщения в Twitter украинского посла в Австрии. При этом основной посыл материала - Доренко заказал лично Путин.

"Рубрика "натяни сову на глобус" ярый русофоб Репске из немецкого издания Bild недвусмысленно намекает, что Доренко умер по приказу Путина", - прокомментировала статью журналистка и блогер Юлия Витязева. "Он прав. Владимир Владимирович - бог. По его приказу сердце любого человека на земле может остановиться", - шутят пользователи в комментариях.

Напомним, что ранее материал похоже содержания опубликовала британская газета Daily Mail. В ней вышла статья с заголовком "Антипутинский журналист погибает в таинственной аварии на мотоцикле через несколько дней после критики российских властей".

Рубрика «натяни сову на глобус»

Ярый русофоб Репске из немецкого издания Bild недвусмысленно намекает, что Доренко умер по приказу Путина. Накатал простыню, в которой смешал и посты в ТГ про Суперджет, и обыски в Mash, и твиты украинского посла в Австрии.

Идиот‍️ pic.twitter.com/BzwPUDP1vw — Юлия Витязева (@Vityzeva) 10 мая 2019 г.