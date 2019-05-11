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"Он критиковал Путина, а потом умер": Немецкий журналист обвинил президента России в смерти Доренко
11 мая 2019, 08:54 • 174 • Политика
Журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке считает президента России Владимира Путина причастным к смерти Сергея Доренко.
Немецкие СМИ вслед за британскими обвинили президента России Владимира Путина в смерти журналиста Сергея Доренко. Соответствующий материал опубликовал журналист издания Bild Джулиан Рёпке.
В ней Репке смешал в кучу сразу всё: и Sukhoi Superjet 100, и обыски в Mash, и даже сообщения в Twitter украинского посла в Австрии. При этом основной посыл материала - Доренко заказал лично Путин.
Напомним, что ранее материал похоже содержания опубликовала британская газета Daily Mail. В ней вышла статья с заголовком "Антипутинский журналист погибает в таинственной аварии на мотоцикле через несколько дней после критики российских властей".
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