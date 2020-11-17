"Он, конечно, был замечательным котом, но...": Победу Байдену обеспечивали лапами и хвостами

Семья из американского города Атланта была немало удивлена, получив по почте регистрационную карточку избирателя... на своего кота. Это было тем более странно, что кот умер 12 лет назад.

"Если они пытаются зарегистрировать кошек, то я не знаю, кого ещё они могли зарегистрировать", - сказала хозяйка покойного животного Кэрол Тимс в интервью Fox5 Atlanta. Она предположила, что к выборам, вероятно, допустили также собак, мышей и змей.

Кэрол Тимс описала Коди как "замечательного кота - как в помещении, так и на улице", который "любил свою семью, любил свой район" и дожил до 18 лет. Но, с точки зрения его избирательных перспектив, "он кот, и он уже давно мертв", подчеркнула Тимс. Впрочем, если бы он проголосовал, то отдал бы свой голос Байдену, считает хозяйка животного, объясняя это тем, что Коди был Democat, то есть котом-демократом.

В ответ на запросы Fox5 Atlanta офис госсекретаря Джорджии заявил, что форму регистрации отправили не они. Якобы этим занимались какие-то "сторонние группы". В администрации госсекретаря заверили, что разберутся с инцидентом.

Тем временем пользователи Сети делятся не менее удивительными казусами, ставящими под вопрос легитимность прошедших выборов. В частности, отмечен целый ряд случаев, когда голос был отдан давно умершим человеком.