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"Он хотел удержать власть": В интервью для нового фильма Путин рассказал Стоуну о "керченском инциденте"

09 июля 2019, 10:09  •  39 • Политика
Режиссер Оливер Стоун снял новый документальный фильм об Украине, попытавшись рассказать западной аудитории о том, что происходит в этой стране. Специально для этой ленты режиссер взял эксклюзивное интервью у Владимира Путина, в котором президент России, в частности, рассказал о "керченском инциденте". "Порошенко просто хотел удержать власть", - сказал Путин.
О премьере нового фильма рассказывается на сайте Первого канала, по данным которого Оливер Стоун, а вместе с ним и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались понять природу украинского кризиса.
Для этого Стоун и взял интервью у президента России. Владимир Путин рассказал о том, как относится к политике, проводимой официальным Киевом. Обсудили Стоун и Путин провокацию в Керченском проливе.
"Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", - рассказал в интервью Владимир Путин.

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