"Он хотел удержать власть": В интервью для нового фильма Путин рассказал Стоуну о "керченском инциденте"

О премьере нового фильма рассказывается на сайте Первого канала, по данным которого Оливер Стоун, а вместе с ним и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались понять природу украинского кризиса.

Для этого Стоун и взял интервью у президента России. Владимир Путин рассказал о том, как относится к политике, проводимой официальным Киевом. Обсудили Стоун и Путин провокацию в Керченском проливе.