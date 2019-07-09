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"Он хотел удержать власть": В интервью для нового фильма Путин рассказал Стоуну о "керченском инциденте"
09 июля 2019, 10:09 • 39 • Политика
Режиссер Оливер Стоун снял новый документальный фильм об Украине, попытавшись рассказать западной аудитории о том, что происходит в этой стране. Специально для этой ленты режиссер взял эксклюзивное интервью у Владимира Путина, в котором президент России, в частности, рассказал о "керченском инциденте". "Порошенко просто хотел удержать власть", - сказал Путин.
О премьере нового фильма рассказывается на сайте Первого канала, по данным которого Оливер Стоун, а вместе с ним и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались понять природу украинского кризиса.
Для этого Стоун и взял интервью у президента России. Владимир Путин рассказал о том, как относится к политике, проводимой официальным Киевом. Обсудили Стоун и Путин провокацию в Керченском проливе.
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