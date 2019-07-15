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"Он хочет снова сделать Америку белой": В конгрессе Трампа обвинили в "ксенофобии"

15 июля 2019, 09:09  •  76 • В мире
Бескомпромиссная противница Трампа спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси обвинила президента США в ксенофобии. По ее словам, он "хочет сделать Америку снова белой".
Поводом для гнева Пелоси стало сообщение, оставленное президентом в его микроблоге в Twitter, в котором Трамп обрушился с резкой критикой на неких "прогрессивных женщин-демократов из конгресса США", которые дают советы по управлению страной". При этом сами, напоминает Трамп, не слишком давно уехали из стран, "правительства которых представляют собой полную и тотальную катастрофу", демонстрируют худшие примеры коррумпированности. И вот теперь эти женщины "громко и злобно рассказывают самой величайшей, самой сильной в мире нации – американцам, как надо управлять правительством".
"Почему бы им не поехать обратно и не помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали. А потом вернуться и показать, как это было сделано", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
При этом глава государства не называл никаких конкретных имен, однако и без того сразу все поняли, на кого намекает президент. Скорее всего, Трамп таких образом указывал на Александрию Окасио-Кортес (ее родители из Пуэрто-Рико), Ильхан Омар (она в детстве приехала в США из Сомали) и Рашиду Тлаиб (у нее палестинские корни). Все они попали в конгресс в 2016 году по так называемому "женскому призыву", который объявили демократы.
Парируя заявление президента США, Пелоси оставила запись уже на своей странице в Twitter. По ее словам, ксенофобские комментарии Трампа могут только "разделить нацию". Трампу надо не нападать на членов конгресса, а вместе ними работать над созданием более гуманной миграционной политики.
"Когда президент Трамп говорит четырем американским женщинам-конгрессменам возвращаться в свои страны, он подтверждает, что его план "Сделать Америку снова великой" всегда был о том, чтобы сделать Америку снова белой", - написала Пелоси у себя в Twitter.

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