"Он хочет снова сделать Америку белой": В конгрессе Трампа обвинили в "ксенофобии"

Поводом для гнева Пелоси стало сообщение, оставленное президентом в его микроблоге в Twitter, в котором Трамп обрушился с резкой критикой на неких "прогрессивных женщин-демократов из конгресса США", которые дают советы по управлению страной". При этом сами, напоминает Трамп, не слишком давно уехали из стран, "правительства которых представляют собой полную и тотальную катастрофу", демонстрируют худшие примеры коррумпированности. И вот теперь эти женщины "громко и злобно рассказывают самой величайшей, самой сильной в мире нации – американцам, как надо управлять правительством".

"Почему бы им не поехать обратно и не помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали. А потом вернуться и показать, как это было сделано", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом глава государства не называл никаких конкретных имен, однако и без того сразу все поняли, на кого намекает президент. Скорее всего, Трамп таких образом указывал на Александрию Окасио-Кортес (ее родители из Пуэрто-Рико), Ильхан Омар (она в детстве приехала в США из Сомали) и Рашиду Тлаиб (у нее палестинские корни). Все они попали в конгресс в 2016 году по так называемому "женскому призыву", который объявили демократы.

Парируя заявление президента США, Пелоси оставила запись уже на своей странице в Twitter. По ее словам, ксенофобские комментарии Трампа могут только "разделить нацию". Трампу надо не нападать на членов конгресса, а вместе ними работать над созданием более гуманной миграционной политики.