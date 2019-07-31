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"Он как блогер, только еще лучше": Шнуров посвятил оду Путину и обошелся при этом без мата

31 июля 2019, 21:39  •  84 • Политика
Артист Сергей Шнуров посвятил президенту России Владимиру Путину стихотворную оду: "Он как блогер, только еще лучше". При этом известный любитель добавлять в творения крепкое словцо на сей раз он обошелся без мата.
Стихи Шнуров по обыкновению опубликовал в своем Инстаграме. Он отметил в своем сочинении, что Путину "всё по кайфу" и он является примером для многих.
По мнению певца, президент России предпочитает быть в центре событий. Дескать, то он летает в небе, то в батискафе опускается на дно моря, его можно увидеть на татами и т. д.
"Говорят, что на все руки мастер.
Образцовый, правильный мужик", - пишет Шнуров.
Он отмечает, что, по его мнению, Путин делает "правильный контент". И его, дескать, не волнуют лайки, он выше этого.
"Он, как блогер, только ещё лучше,
Целый мир подписан на него", - пишет Шнуров.
Любопытно, что подписчики восприняли стих неоднозначно. Одни согласились с певцом, другие же принялись искать в оде скрытый смысл - дескать, а может, написано с сарказмом?..

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