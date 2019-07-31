"Он как блогер, только еще лучше": Шнуров посвятил оду Путину и обошелся при этом без мата

Стихи Шнуров по обыкновению опубликовал в своем Инстаграме. Он отметил в своем сочинении, что Путину "всё по кайфу" и он является примером для многих.

По мнению певца, президент России предпочитает быть в центре событий. Дескать, то он летает в небе, то в батискафе опускается на дно моря, его можно увидеть на татами и т. д.

"Говорят, что на все руки мастер.

Образцовый, правильный мужик", - пишет Шнуров.

Он отмечает, что, по его мнению, Путин делает "правильный контент". И его, дескать, не волнуют лайки, он выше этого.

"Он, как блогер, только ещё лучше,

Целый мир подписан на него", - пишет Шнуров.