"Он из той категории людей…": Песков разоткровенничался о привычках Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, как именно Владимир Путин предпочитает узнавать новости из прессы.

Он заметил, что глава государства просматривает как печатные издания, так и новостные порталы в интернете. Однако чаще российский лидер всё же выбирает именно первый способ.

Он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки, - пояснил представитель Кремля.

Он заметил, что сейчас пресса работает крайне оперативно, и потому нередко Путин быстрее узнаёт о некоторых событиях из СМИ, нежели из специальных сводок от различных ведомств, которые ему регулярно поступают.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент регулярно знакомится с информацией из разнообразных изданий и, таким образом, "обладает всей палитрой".