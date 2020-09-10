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"Он из той категории людей…": Песков разоткровенничался о привычках Путина
10 сентября 2020, 19:35 • 75 • Политика
Дмитрий Песков разоткровенничался о привычках Владимира Путина. Он рассказал, как именно президент предпочитает узнавать новости из прессы. По его словам, глава государства просматривает как печатные издания, так и порталы в интернете. Однако чаще российский лидер всё же выбирает именно первый способ: "Он из той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, как именно Владимир Путин предпочитает узнавать новости из прессы.
Он заметил, что глава государства просматривает как печатные издания, так и новостные порталы в интернете. Однако чаще российский лидер всё же выбирает именно первый способ.
Он заметил, что сейчас пресса работает крайне оперативно, и потому нередко Путин быстрее узнаёт о некоторых событиях из СМИ, нежели из специальных сводок от различных ведомств, которые ему регулярно поступают.
Пресс-секретарь подчеркнул, что президент регулярно знакомится с информацией из разнообразных изданий и, таким образом, "обладает всей палитрой".
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