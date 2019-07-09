"Он и своей-то стране не может ничего добиться": Соловьёв об "ультиматуме" Зеленского

Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения "незаконно национализированных" предприятий, поставил Донбассу ультиматум президент Украины Владимир Зеленский. Ему ответил в Twitter российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Он напомнил, что президент не может ничего добиться даже от собственного парламента, который не даёт уволить генпрокурора без образования Юрия Луценко и вышедшего из-под контроля министра иностранных дел Павла Климкина. Соловьёв указал, что пока ультиматумы ставят самому Зеленскому, и тот их послушно выполняет.

"Пока ультиматум поставили Зеленскому. Националисты. И Зеленский его выполнил, сорвав телемост", - написал Соловьёв. "Какая страна, такой и президент", - комментирует Good‏ @Good10570485. "Очевидные параллели с 1984... Они так боятся, что одной капли правды будет достаточно, чтобы уничтожить их империю лжи... Просто поразительно, как такое возможно в "либеральной" Европе 2019! Машина времени какая-то", - добавляет Пётр Канцеляркин‏ @FPxt00HwH5xPeMd.

Речь идёт о попытке украинского телеканала NewsOne провести телемост "Киев - Москва". Узнавшие об этом украинские националисты пригрозили Зеленскому восстанием "чёрных человечков". После этого тот выступил с заявлением, в котором назвал телемост "провокацией" перед внеочередными выборами в парламент.

Фото: Twitter/@VRSoloviev