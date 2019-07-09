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"Он и своей-то стране не может ничего добиться": Соловьёв об "ультиматуме" Зеленского
09 июля 2019, 03:39 • 58 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса. Ведущий Владимир Соловьёв едко высмеял "ультиматум" украинского лидера. "Он и своей стране не может добиться от собственной Рады отставки генпрокурора и министра иностранных дел, а тут решил ставить ультиматум ЛНР", - отметил он.
Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения "незаконно национализированных" предприятий, поставил Донбассу ультиматум президент Украины Владимир Зеленский. Ему ответил в Twitter российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Он напомнил, что президент не может ничего добиться даже от собственного парламента, который не даёт уволить генпрокурора без образования Юрия Луценко и вышедшего из-под контроля министра иностранных дел Павла Климкина. Соловьёв указал, что пока ультиматумы ставят самому Зеленскому, и тот их послушно выполняет.
Речь идёт о попытке украинского телеканала NewsOne провести телемост "Киев - Москва". Узнавшие об этом украинские националисты пригрозили Зеленскому восстанием "чёрных человечков". После этого тот выступил с заявлением, в котором назвал телемост "провокацией" перед внеочередными выборами в парламент.
Фото: Twitter/@VRSoloviev
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