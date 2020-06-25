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"Он и не для тебя": Заявившему о "ненужности" парада Макаревичу нашли применение на Украине

25 июня 2020, 15:00  •  168 • Политика
Заявившему о "ненужности" парада музыканту Андрею Макаревичу нашли применение. "Он и не для тебя" - заметил один из Twitter-каналов. Его автор посоветовал лидеру "Машины времени" отправляться на Украину и играть свои песни для сторонников нацизма.
Twitter-канал "Голос Мордора" отозвался на заявление музыканта Андрея Макаревича о "ненужности" парада Победы.
Ранее лидер группы "Машина времени" в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" отметил, что лично ему данное торжественное мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине Победы, не нужно.
Автор Twitter-ресурса заметил, что парад проводили и не для Макаревича. Он дал артисту совет - как лучше провести время.
Ты езжай на Украину, играй перед упырями в наколотых свастиках и вольфсангелях. […]. Вот это - твоё. А парад Победы - нет, - написал Twitter-канал.
В комментариях под записью многие интернет-пользователи выразили недоумение в связи с такими словами музыканта.
Я заявил, что лично мне Макаревич не нужен. Начинайте упразднять, - написал Joker.

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