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"Он и не для тебя": Заявившему о "ненужности" парада Макаревичу нашли применение на Украине
25 июня 2020, 15:00 • 168 • Политика
Заявившему о "ненужности" парада музыканту Андрею Макаревичу нашли применение. "Он и не для тебя" - заметил один из Twitter-каналов. Его автор посоветовал лидеру "Машины времени" отправляться на Украину и играть свои песни для сторонников нацизма.
Twitter-канал "Голос Мордора" отозвался на заявление музыканта Андрея Макаревича о "ненужности" парада Победы.
Ранее лидер группы "Машина времени" в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" отметил, что лично ему данное торжественное мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине Победы, не нужно.
Автор Twitter-ресурса заметил, что парад проводили и не для Макаревича. Он дал артисту совет - как лучше провести время.
В комментариях под записью многие интернет-пользователи выразили недоумение в связи с такими словами музыканта.
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