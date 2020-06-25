"Он и не для тебя": Заявившему о "ненужности" парада Макаревичу нашли применение на Украине

Twitter-канал "Голос Мордора" отозвался на заявление музыканта Андрея Макаревича о "ненужности" парада Победы.

Ранее лидер группы "Машина времени" в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" отметил, что лично ему данное торжественное мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине Победы, не нужно.

Автор Twitter-ресурса заметил, что парад проводили и не для Макаревича. Он дал артисту совет - как лучше провести время.

Ты езжай на Украину, играй перед упырями в наколотых свастиках и вольфсангелях. […]. Вот это - твоё. А парад Победы - нет, - написал Twitter-канал.

В комментариях под записью многие интернет-пользователи выразили недоумение в связи с такими словами музыканта.