"Он гражданин Германии или агент абвера?": Зачем Навальному в "Шарите" выставили три кордона охраны

Российский блогер Алексей Навальный в четверг пришёл в сознание. Врачи отмечают постепенное улучшение его самочувствия. Власти Германии тем временем выставили тройной кордон охраны вокруг клиники "Шарите", где лежит оппозиционер, пишет издание Der Spiegel.

Столь серьёзные меры для обеспечения безопасности Навального, который даже не является гражданином ФРГ, вызвали недоумение среди российских интернет-пользователей.

Он гражданин Германии или агент абвера (орган военной разведки и контрразведки)? Почему Берлин так за него волнуется? - задаётся вопросом Ivan787213.

На беспрецедентные меры безопасности, которые вряд ли применяются по отношению к обычным немцам, обратил внимание и некий Аркадий Бодягин. По его словам, это может свидетельствовать о том, что в целом уровень безопасности в стране не слишком высокий.

Три заграждения из охранников! Это к чему вообще?! В Германии в больнице требуются такие меры для охраны пациента? Каков же, я стесняюсь спросить, уровень безопасности остальных граждан страны? - пишет он. Вдруг Боширов с Петровым придут собор посмотреть рядом с больницей, - шутит пользователь с ником Дохбу.

А MARTI считает, что Германия вполне могла "вколоть "Новичок" Навальному, пока тот находился в коме, а потом обвинить во всём Россию. В этом случае выставление тройного кордона для защиты пациента выглядит как показуха.