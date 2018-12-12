"Он готовит план моего убийства": Мадуро заявил о подготовке США к перевороту в Венесуэле

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, план по его свержению и убийству готовит советник Дональда Трампа Джон Болтон. "Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства", - заявил президент Венесуэлы

Выступая в среду на пресс-конференции в Каракасе, Николас Мадуро обвинил Джона Болтона, советника президента США по нацбезопасности, в том, что он разрабатывает план по его свержению и дальнейшему убийству.

"Господин Болтон был назначен ответственным за план по организации государственного переворота, убийству Николаса Мадуро и созданию совета переходного правительства", - сказал Мадуро.

Именно для этих целей советник Трампа и поддерживает связи с "венесуэльскими ультраправыми". Кроме того, с помощью Болтона Колусбия превращена "в базу для операций по реализации этих сумасшедших и преисполненных ненависти планов", пишет ТАСС.

Напомним, 4 августа была совершена попытка покушения на Мадур, когда во время парада в Каракасе к трибуне, где он находился, направилось несколько беспилотников с взрывчаткой. Сам Мадуро не пострадал и обвинил в организации покушения оппозицию, экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и США.

По словам Мадуро, попытка убить его обречена на провал. «Даже волос не упадет с моей головы, потому что меня защищают Бог и народ», - отметил венесуэльский лидер.