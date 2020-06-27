Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения...
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордо...
Главная / Политика

"Он физически не вечен": Политолог Михеев рассказал, когда появится преемник Путина

27 июня 2020, 13:00  •  98 • Политика
Политолог и обозреватель телеканала Царьград Сергей Михеев рассказал, когда появится преемник Путина. Он считает, что в случае принятия поправок в Конституцию совсем не гарантировано выдвижение нынешнего президента на новый срок. "Он физически не вечен", - отметил Михеев.
По словам Михеева, вопрос о преемнике Владимира Путина, в случае принятия поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков, не отпадёт ни при каком раскладе.
"Преемник Путина рано или поздно должен появиться. Потому что, если Путин получит право и решит участвовать ещё в одних выборах, он всё равно не вечен. Физически не вечен, это невозможно. Вопрос только в том, на каком этапе этот вопрос будет решаться", - произнёс политолог в эфире программы "Михеев. Итоги".
Нет гарантии, что Владимир Путин точно пойдёт на выборы в 2024 году. Всё будет зависеть и от внешних, и от внутренних обстоятельств, считает обозреватель Царьграда. При этом оппоненты существующей власти чего-то не понимают.
Чем больше будет внешнее давление на Россию и чем больше будет попыток изнутри дестабилизировать ситуацию, тем больше вероятность, что Путин останется, - предположил Сергей Михеев.
По словам политолога, президент России после 2024 года сохранит какое-то влияние. Возможно, это будет сделано при помощи какой-то формальной схемы. Например, как это произошло в Казахстане.
"Почему-то за бугром этого не хотят понять. С их точки зрения, это будет способствовать дестабилизации, а значит, в любом случае, ослаблению России. Но нужно совершенно чётко понимать, что любое ослабление России - при Путине, при ком угодно - их главная цель, а также цель всех тех, кто их поддерживает здесь, внутри страны", - подчеркнул политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение
27 июня 2020, 00:00
Когда закончится война в Донбассе: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения конфликта
27 июня 2020, 07:00
Макрон обратился к Путину: "Я счастлив"
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и п...
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Рос...
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое пр...
27 июня 2020, 00:00
Когда закончится война в Донбассе: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения конфли...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
24 июня 2020, 01:00
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
20 июня 2020, 22:25
Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
22 июня 2020, 15:00
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интересное"
24 июня 2020, 17:00
На украинские упрёки по долгам РФ Захарова ответила одной фразой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.