"Он физически не вечен": Политолог Михеев рассказал, когда появится преемник Путина

По словам Михеева, вопрос о преемнике Владимира Путина, в случае принятия поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков, не отпадёт ни при каком раскладе.

"Преемник Путина рано или поздно должен появиться. Потому что, если Путин получит право и решит участвовать ещё в одних выборах, он всё равно не вечен. Физически не вечен, это невозможно. Вопрос только в том, на каком этапе этот вопрос будет решаться", - произнёс политолог в эфире программы "Михеев. Итоги".

Нет гарантии, что Владимир Путин точно пойдёт на выборы в 2024 году. Всё будет зависеть и от внешних, и от внутренних обстоятельств, считает обозреватель Царьграда. При этом оппоненты существующей власти чего-то не понимают.

Чем больше будет внешнее давление на Россию и чем больше будет попыток изнутри дестабилизировать ситуацию, тем больше вероятность, что Путин останется, - предположил Сергей Михеев.

По словам политолога, президент России после 2024 года сохранит какое-то влияние. Возможно, это будет сделано при помощи какой-то формальной схемы. Например, как это произошло в Казахстане.

"Почему-то за бугром этого не хотят понять. С их точки зрения, это будет способствовать дестабилизации, а значит, в любом случае, ослаблению России. Но нужно совершенно чётко понимать, что любое ослабление России - при Путине, при ком угодно - их главная цель, а также цель всех тех, кто их поддерживает здесь, внутри страны", - подчеркнул политолог.