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"Он физически не вечен": Политолог Михеев рассказал, когда появится преемник Путина
27 июня 2020, 13:00 • 98 • Политика
Политолог и обозреватель телеканала Царьград Сергей Михеев рассказал, когда появится преемник Путина. Он считает, что в случае принятия поправок в Конституцию совсем не гарантировано выдвижение нынешнего президента на новый срок. "Он физически не вечен", - отметил Михеев.
По словам Михеева, вопрос о преемнике Владимира Путина, в случае принятия поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков, не отпадёт ни при каком раскладе.
"Преемник Путина рано или поздно должен появиться. Потому что, если Путин получит право и решит участвовать ещё в одних выборах, он всё равно не вечен. Физически не вечен, это невозможно. Вопрос только в том, на каком этапе этот вопрос будет решаться", - произнёс политолог в эфире программы "Михеев. Итоги".
Нет гарантии, что Владимир Путин точно пойдёт на выборы в 2024 году. Всё будет зависеть и от внешних, и от внутренних обстоятельств, считает обозреватель Царьграда. При этом оппоненты существующей власти чего-то не понимают.
По словам политолога, президент России после 2024 года сохранит какое-то влияние. Возможно, это будет сделано при помощи какой-то формальной схемы. Например, как это произошло в Казахстане.
"Почему-то за бугром этого не хотят понять. С их точки зрения, это будет способствовать дестабилизации, а значит, в любом случае, ослаблению России. Но нужно совершенно чётко понимать, что любое ослабление России - при Путине, при ком угодно - их главная цель, а также цель всех тех, кто их поддерживает здесь, внутри страны", - подчеркнул политолог.
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