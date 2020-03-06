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"Он ей доверял": Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви

06 марта 2020, 17:35  •  138 • В мире
Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей рассказал, кто убил ополченца ДНР Михаила Толстых с позывным "Гиви".
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Сугерей якобы был тем, кто обеспечивал ей отход и прикрытие после выполнения спецзадания.
Как пишет "Обозреватель", спецоперация по убийству ополченца готовилась два года. На исполнение ушло 10 дней.
Он заверил, что не рассказывал об убийстве публично, потому что ещё идёт следствие.
"Затем туда проникла девушка - наш агент. Известная блондинка. Я подробностей не знаю, но как-то заложила взрывчатку, и утром, когда Гиви пришёл на работу, это устройство сработало", - рассказал Сугерей.
Ранее украинский журналист Юрий Бутусов у себя на странице в соцсети сделал неожиданное признание по убийству комбата "Спарты" Арсения Павлова с позывным "Моторола". Он заявил, что ополченца убила СБУ по приказу Порошенко.

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