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"Он двигался и исчез": Аномальная жара подняла чудовище из глубин Лох-Несса
30 июля 2019, 22:54 • 66 • В мире
За минувший год легендарное лох-несское чудовище было замечено туристами и британскими охотниками уже 12 раз. Как пишет The Sun, причиной может стать небывалая жара, царящая сейчас на берегах Туманного Альбиона.
Последний раз монстра якобы видели в прошлый четверг, утверждает газета. В этот день группа туристов увидела, как гладкая поверхность озера нарушилась, после чего какое-то животное появилось на его поверхности.
По словам источников издания, возможный монстр пробыл на поверхности около 90 секунд. После этого он исчез, сообщают они.
"Он двигался и исчез", - рассказал изданию турист Ричард Кобб. По его словам, он не верит, что так называемая "Несси" - это динозавр или близкое к ним животное. В то же время Кобб остался убежден, что в озере "наверняка что-то есть".
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