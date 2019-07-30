"Он двигался и исчез": Аномальная жара подняла чудовище из глубин Лох-Несса

Последний раз монстра якобы видели в прошлый четверг, утверждает газета. В этот день группа туристов увидела, как гладкая поверхность озера нарушилась, после чего какое-то животное появилось на его поверхности.

По словам источников издания, возможный монстр пробыл на поверхности около 90 секунд. После этого он исчез, сообщают они.

"Он двигался и исчез", - рассказал изданию турист Ричард Кобб. По его словам, он не верит, что так называемая "Несси" - это динозавр или близкое к ним животное. В то же время Кобб остался убежден, что в озере "наверняка что-то есть".