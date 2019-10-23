"Он даже не понимает, что происходит!": Иностранцев взбесило молчание Трампа после соглашения России и Турции по САР

Иностранцев неприятно поразило молчание американского лидера Дональда Трампа после новостей о заключенном соглашении между Турцией и Россией. По мнению зарубежных комментаторов, переговоры завершились сделкой, которую можно назвать победой и для России, и для Сирии, и для Турции.

"Путин - Эрдоган: режим Асада уносит весь пограничный регион за пределы области, отданной в ходе "прекращения огня" США - ТР на прошлой неделе. Турция патрулирует до 10 км. Нет форпостов. Путин противостоял Эрдогану больше, чем Трамп", - написал в обсуждениях по этой теме DKGHfull.

Немецкий пользователь под ником Werktaetiger убежден, что Европе больше не стоит поднимать вопрос по ситуации на севере САР. "Россия давно взяла лидерство на Ближнем Востоке. ЕС и США наконец-то вышли. Победители сочинской сделки - Эрдоган и Асад. Проигравшие, конечно, курды, их интересы больше не играют никакой роли", - заметил он.

Аналитика ilhan tanir все же волнует, почему из США по-прежнему нет никаких комментариев насчет переговоров в Сочи.

"Никаких твитов президента Трампа от встречи Путина и Эрдогана в течение всего дня…" - философски отмечает он. На что ему категорично заметил пользователь TheorePhysics. По его мнению, Трамп попросту не понимает, что происходит.

Ну а beautyisanimate и вовсе категорично подчеркнул, что Трамп своими руками отправил на убой курдов. "Вы, блин, дали Путину и Эрдогану именно то, что они хотели, оставляя наших союзников на убой", - заметил он.

Впрочем, такая риторика чересчур радикальна и не вполне объективна по сути трактовки заключенного в Сочи соглашения.

Напомним, что по договоренностям Турция и Россия, а также военные САР будут совместно бороться против террористов, а не собственно курдов.

Кроме того, говорится в меморандуме, совместные войска будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы - прим. ред.) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября.