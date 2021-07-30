"Он даже не подозревает": британский маршал запутался в угрозах, споткнувшись о Россию

Британский маршал заявил, что Россия и Китай угрожают миру в космосе. Однако, рассказывая о страшных Москве и Пекине, маршал запутался в угрозах и обещал, что русские атакуют МКС. Политолог Корнилов с сожалением констатировал, что маршал не информирован: "он даже не подозревает", что именно русские занимаются станцией.

Начальник штаба ВВС Соединённого Королевства Майкл Уигстон настаивает, что Москва и Пекин осуществляют некие "сомнительные операции" в космосе. Например, подозрительными Уигстону показались полёты русских и китайских спутников в "непосредственной близости" от других.

Опасения Уигстона изложены The Daily Telegraph. Начальник штаба ВВС Соединённого Королевства не утруждает себя приведением каких бы то ни было доказательств, однако объясняет, что Россия и Китай занимаются "опасной деятельностью", которая в конечном счёте может привести к уничтожению спутников третьих стран. Так, военному кажется, что Москва на пару с Пекином собирает разведывательные данные. Кроме того, Уигстон добавил, что будущие военные конфликты в любом случае будут "выигрываться или проигрываться в космическом пространстве".

Угрожающими заявления Уигстона выглядели ровно до тех пор, пока он не сообщил, что русские могут атаковать... МКС. На этот момент, кстати, обратил внимание политолог Владимир Корнилов:

Самой весёлой была следующая страшилка от маршала: "Вы представьте, если они атакуют Международную космическую станцию!" Россия?! Атакует МКС?!!! Вы представляете уровень британского маршала, если он даже не подозревает, что Россия и оперирует этой станцией! - иронично отметил Корнилов.

Вероятно, маршал ошибся? Или невероятно? Как бы там ни было, Express уточняет, что США намерены построить шпионскую базу в Великобритании, чтобы отслеживать угрозы со стороны России и Китая. Вот и разгадка заявлений военачальника.

Напомним, МКС сегодня делят несколько стран, но именно Россия обеспечивает полёты на станцию и в целом традиционно считается хозяйкой на этой территории. Почему британский военачальник об этом не знает, остаётся только догадываться.