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"Он даже не подозревает": британский маршал запутался в угрозах, споткнувшись о Россию
30 июля 2021, 11:05 • 164 • Политика
Британский маршал заявил, что Россия и Китай угрожают миру в космосе. Однако, рассказывая о страшных Москве и Пекине, маршал запутался в угрозах и обещал, что русские атакуют МКС. Политолог Корнилов с сожалением констатировал, что маршал не информирован: "он даже не подозревает", что именно русские занимаются станцией.
Начальник штаба ВВС Соединённого Королевства Майкл Уигстон настаивает, что Москва и Пекин осуществляют некие "сомнительные операции" в космосе. Например, подозрительными Уигстону показались полёты русских и китайских спутников в "непосредственной близости" от других.
Опасения Уигстона изложены The Daily Telegraph. Начальник штаба ВВС Соединённого Королевства не утруждает себя приведением каких бы то ни было доказательств, однако объясняет, что Россия и Китай занимаются "опасной деятельностью", которая в конечном счёте может привести к уничтожению спутников третьих стран. Так, военному кажется, что Москва на пару с Пекином собирает разведывательные данные. Кроме того, Уигстон добавил, что будущие военные конфликты в любом случае будут "выигрываться или проигрываться в космическом пространстве".
Угрожающими заявления Уигстона выглядели ровно до тех пор, пока он не сообщил, что русские могут атаковать... МКС. На этот момент, кстати, обратил внимание политолог Владимир Корнилов:
Вероятно, маршал ошибся? Или невероятно? Как бы там ни было, Express уточняет, что США намерены построить шпионскую базу в Великобритании, чтобы отслеживать угрозы со стороны России и Китая. Вот и разгадка заявлений военачальника.
Напомним, МКС сегодня делят несколько стран, но именно Россия обеспечивает полёты на станцию и в целом традиционно считается хозяйкой на этой территории. Почему британский военачальник об этом не знает, остаётся только догадываться.
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