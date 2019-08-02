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"Он давно с наследниками Рейха": После намека на казнь Соловьев напомнил Ходорковскому о его грязных делах

02 августа 2019, 22:24  •  109 • Политика
После намека Михаила Ходорковского на то, что "рупоров режима", как после Второй мировой войны, могут казнить, телеведущий Владимир Соловьев напомнил бывшему олигарху о его же грязных делах. "Он давно с наследниками Рейха", - указал журналист на абсурдность слов Ходорковского.
Напомним: оппозиционер, ныне проживающий в Британии, ранее сделал странный репост. Под фотографией журналиста времен Третьего рейха, казненного согласно вердикту Нюрнбергского трибунала, было написано - дескать, лично не убивал, но служил рупором режима.
От себя Ходорковский добавил приписку - мол, "Соловьевым на заметку".
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с Царьградом указал покинувшему Россию оппозиционеру, что здесь остались наследники Левитана. А вот сам Ходорковский, по мнению журналиста, давно представляет собой наследников как раз Рейха, к которым он примкнул.
"Ходорковскому о душе бы своей подумать и о тех, кто был невинно убиен по его приказу. Как-никак, сложно допустить, что руководитель его службы безопасности выполнял и заказывал все эти знаменитые убийства без ведома Ходорковского. Так что ему долго надо каяться", - отметил Соловьев.
Телеведущий обратил внимание на то, что оппозиционер после отъезда из страны все чаще делает какие-то странные заявления. "Ощущение, что воздух Туманного Альбиона совсем вредит его психическому здоровью. А уж если он решил действительно одуматься, то пусть позаботится о семьях трёх журналистов, которых год назад он послал в ЦАР на заклание", - резюмировал Соловьев.

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