"Он давно с наследниками Рейха": После намека на казнь Соловьев напомнил Ходорковскому о его грязных делах

Напомним: оппозиционер, ныне проживающий в Британии, ранее сделал странный репост. Под фотографией журналиста времен Третьего рейха, казненного согласно вердикту Нюрнбергского трибунала, было написано - дескать, лично не убивал, но служил рупором режима.

От себя Ходорковский добавил приписку - мол, "Соловьевым на заметку".

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с Царьградом указал покинувшему Россию оппозиционеру, что здесь остались наследники Левитана. А вот сам Ходорковский, по мнению журналиста, давно представляет собой наследников как раз Рейха, к которым он примкнул.

"Ходорковскому о душе бы своей подумать и о тех, кто был невинно убиен по его приказу. Как-никак, сложно допустить, что руководитель его службы безопасности выполнял и заказывал все эти знаменитые убийства без ведома Ходорковского. Так что ему долго надо каяться", - отметил Соловьев.

Телеведущий обратил внимание на то, что оппозиционер после отъезда из страны все чаще делает какие-то странные заявления. "Ощущение, что воздух Туманного Альбиона совсем вредит его психическому здоровью. А уж если он решил действительно одуматься, то пусть позаботится о семьях трёх журналистов, которых год назад он послал в ЦАР на заклание", - резюмировал Соловьев.