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"Он давно нарывался": Политтехнолог объяснил истинную подоплёку домашнего ареста Платошкина

05 июня 2020, 18:55  •  22 • Политика
Николая Платошкина посадили под домашний арест за призывы выходить на акции протеста. "Платошкин давно напрашивался на какую-то реакцию правоохранительных органов. Потому что он позволял себе высказывать и делать такое, что выходило за рамки недевиантного поведения", - отметил политтехнолог Марат Баширов.
Политика Николая Платошкина отправили под домашний арест по делу о склонении к массовым беспорядкам и распространению фейков. Решение суда прокомментировал для Царьграда политтехнолог Марат Баширов.
По его мнению, Платошкин давно напрашивался на какую-то реакцию правоохранительных органов. Потому что он позволял себе высказывать и делать такое, что выходило за рамки недевиантного поведения. И при этом человек представляет одну из самых крупных партий России. Это подавало другим дурной пример.
"Мне кажется, что с ним были предварительно, знаете, устные, что называется, разговоры-переговоры относительно того, чтобы он скорректировал своё поведение. Но он, очевидно, не внял этому", - высказывает предположение Марат Баширов.
При этом политтехнолог отмечает, что нет жёсткой меры пресечения, то есть всего лишь домашний арест. Очевидно, домашний арест ещё будет подразумевать и ограничения на использование интернета.
"Ну, вот, таким вот образом власти, в общем-то, мягко, но поправляют тех людей, которые зарываются", - сказал эксперт в интервью Царьграду.

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