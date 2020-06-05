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"Он давно нарывался": Политтехнолог объяснил истинную подоплёку домашнего ареста Платошкина
05 июня 2020, 18:55 • 22 • Политика
Николая Платошкина посадили под домашний арест за призывы выходить на акции протеста. "Платошкин давно напрашивался на какую-то реакцию правоохранительных органов. Потому что он позволял себе высказывать и делать такое, что выходило за рамки недевиантного поведения", - отметил политтехнолог Марат Баширов.
Политика Николая Платошкина отправили под домашний арест по делу о склонении к массовым беспорядкам и распространению фейков. Решение суда прокомментировал для Царьграда политтехнолог Марат Баширов.
По его мнению, Платошкин давно напрашивался на какую-то реакцию правоохранительных органов. Потому что он позволял себе высказывать и делать такое, что выходило за рамки недевиантного поведения. И при этом человек представляет одну из самых крупных партий России. Это подавало другим дурной пример.
При этом политтехнолог отмечает, что нет жёсткой меры пресечения, то есть всего лишь домашний арест. Очевидно, домашний арест ещё будет подразумевать и ограничения на использование интернета.
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