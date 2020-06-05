"Он давно нарывался": Политтехнолог объяснил истинную подоплёку домашнего ареста Платошкина

Политика Николая Платошкина отправили под домашний арест по делу о склонении к массовым беспорядкам и распространению фейков. Решение суда прокомментировал для Царьграда политтехнолог Марат Баширов.

По его мнению, Платошкин давно напрашивался на какую-то реакцию правоохранительных органов. Потому что он позволял себе высказывать и делать такое, что выходило за рамки недевиантного поведения. И при этом человек представляет одну из самых крупных партий России. Это подавало другим дурной пример.

"Мне кажется, что с ним были предварительно, знаете, устные, что называется, разговоры-переговоры относительно того, чтобы он скорректировал своё поведение. Но он, очевидно, не внял этому", - высказывает предположение Марат Баширов.

При этом политтехнолог отмечает, что нет жёсткой меры пресечения, то есть всего лишь домашний арест. Очевидно, домашний арест ещё будет подразумевать и ограничения на использование интернета.