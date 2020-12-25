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"Он честный человек": Эрдоган вернул комплимент Путину
25 декабря 2020, 19:35 • 68 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул комплимент своему российскому коллеге Владимиру Путину, который ранее похвалил политика за твёрдый характер. Турецкий лидер подчеркнул: "Он честный человек".
Ранее Путин заявил, что Эрдоган - человек, который всегда держит своё слово и никогда "не виляет хвостом". По словам президента России, его турецкий коллега всегда готов идти до самого конца, если речь идёт о благополучии его страны.
Эрдоган в свою очередь отметил, что все те похвальбы, которых он был удостоен, в равной степени относятся и к Путину.
Скриншот:Telegram/Пул№3
Отметим, что, несмотря на противоречия во внешней политике (Сирия, Ливия, Нагорный Карабах), Россия и Турция поддерживают хорошие отношения. Анкара даже приобрела у Москвы ЗРК С-400, чем вызвала недовольство со стороны США, которые ввели санкции против своего слишком самостоятельного партнёра по НАТО.
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