"Он честный человек": Эрдоган вернул комплимент Путину

Ранее Путин заявил, что Эрдоган - человек, который всегда держит своё слово и никогда "не виляет хвостом". По словам президента России, его турецкий коллега всегда готов идти до самого конца, если речь идёт о благополучии его страны.

Эрдоган в свою очередь отметил, что все те похвальбы, которых он был удостоен, в равной степени относятся и к Путину.

С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит своё слово, и развитие наших отношений показывает, что практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, - заявил президент Турции.

Скриншот:Telegram/Пул№3

Отметим, что, несмотря на противоречия во внешней политике (Сирия, Ливия, Нагорный Карабах), Россия и Турция поддерживают хорошие отношения. Анкара даже приобрела у Москвы ЗРК С-400, чем вызвала недовольство со стороны США, которые ввели санкции против своего слишком самостоятельного партнёра по НАТО.