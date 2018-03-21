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"Он был вдохновляющим лидером": В США скончался известный миллиардер и любимец Белого дома

21 марта 2018, 09:39  •  259 • В мире
В США скончался политик, филантроп и миллиардер Питер Петерсон.
Стало известно о том, что накануне в США скончался миллиардер Питер Петерсон. Он ушел из жизни в возрасте 91 года. Причина его смерти пока не разглашается.
Петерсон имел греческие корни, начал работать в 1948 году. В 1971 году он работал вместе с американским президентом Никсоном. А в период с 1972-го по 1973-й Петерсон возглавлял американское Министерство торговли.
"Он был вдохновляющим лидером, который при помощи своего ума и остроумия смог собрать вместе представителей Белого дома и Уолл-стрит", - цитирует местная пресса высказывания многочисленных родственников Петерсона. Сообщается, что состояние Питера Петерсона оценивается в два миллиарда долларов.

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