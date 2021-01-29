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"Он был очень ярким": Пакистанский пилот увидел НЛО. Его руководство развело руками
29 января 2021, 21:05 • 69 • В мире
Пакистанский пилот, совершая очередной полёт, увидел НЛО. Его руководство развело руками: и не ожидали, и удивились. "Он был очень ярким", - делится лётчик впечатлениями об объекте.
"НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света", - рассказал пилот "Пакистанских международных авиалиний".
Он утверждает, что неопознанный летающий объект был замечен им в провинции Пенджаб, а именно в небе над населённым пунктом Рахимъяр-Хан. По словам мужчины, увиденное им точно не планета и не какая-то звезда. Он не исключил, что это некий искусственный объект. Возможно, космическая станция.
Руководство авиакомпании развело руками - они тоже понятия не имеют, что это было. Портал Geo.tv со ссылкой на представителя "Пакистанских международных авиалиний" сообщил, что НЛО заметили около четырёх часов дня 23 января. Пилот в то время совершал полёт из Карачи в Лахор. В отчёте сказано, что самолёт летел на высоте 10,5 километра.
"На самом деле мы, возможно, вообще не сможем сказать, что это был за объект", - признаются в авиакомпании.
Жители Рахимъяр-Хана тоже видели что-то необычное в небе. Им удалось даже снять на видео странный объект. Но с высоты человеческого роста даже при самом большом увеличении на оказавшихся под рукой гаджетах в камеры всё равно видно лишь яркую точку.
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