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"Он был неадекватным": Кличко после задержания "террориста" на мосту заговорил об убытках

19 сентября 2019, 01:24  •  85 • В мире
Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что мужчина, который грозился взорвать мост в Киеве, был в невменяемом состоянии. По его словам, правоохранители общались с "террористом" по телефонной связи. При этом, указал Кличко, из-за действий "минера" городу были причинены большие убытки.
Киевский мэр Виталий Кличко прокомментировал инцидент на мосту, где вооруженный мужчина угрожал устроить взрыв. По словам Кличко, мужчина находился в неадекватном состоянии.
"Он находится в состоянии алкогольного опьянения, то ли наркотического", - сказал он, добавив, что с "взрывником" сумели связаться по телефону.
При этом Кличко сказал, что у злоумышленника были "невнятные" требования, однако какие именно, он не уточнил. По информации украинских СМИ, мужчина требовал "прекратить капитуляцию в Донбассе".
Кроме того, как заметил киевский мэр, из-за выходки мужчины Киев понес большие убытки – ведь одна из ключевых веток метро и дорожная артерия города были перекрыты длительное время.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина перегородил дорогу на мосту "Метро" в Киеве, после чего стал громко кричать, что устроит взрыв. На место были стянуты силы правоохранителей. После нескольких часов злоумышленника задержали.

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