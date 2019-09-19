"Он был неадекватным": Кличко после задержания "террориста" на мосту заговорил об убытках

Киевский мэр Виталий Кличко прокомментировал инцидент на мосту, где вооруженный мужчина угрожал устроить взрыв. По словам Кличко, мужчина находился в неадекватном состоянии.

"Он находится в состоянии алкогольного опьянения, то ли наркотического", - сказал он, добавив, что с "взрывником" сумели связаться по телефону.

При этом Кличко сказал, что у злоумышленника были "невнятные" требования, однако какие именно, он не уточнил. По информации украинских СМИ, мужчина требовал "прекратить капитуляцию в Донбассе".

Кроме того, как заметил киевский мэр, из-за выходки мужчины Киев понес большие убытки – ведь одна из ключевых веток метро и дорожная артерия города были перекрыты длительное время.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина перегородил дорогу на мосту "Метро" в Киеве, после чего стал громко кричать, что устроит взрыв. На место были стянуты силы правоохранителей. После нескольких часов злоумышленника задержали.