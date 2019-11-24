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"Он бы пригодился нам в Германии": Немцы восхитились речью Путина на инвестиционном форуме

24 ноября 2019, 02:54  •  47 • В мире
Немецкие пользователи Youtube выразили поддержку российскому президенту после его выступления на инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!" 20 ноября. "Я люблю Путина! Один из величайших людей в политике. Он бы нам пригодился в Германии", - вот только один из комментариев в интернете.
Путин в ходе своего выступления признался в том, что в 2014 году, после первых санкций в отношении России, у него была "определённая тревога". Тем не менее, заявил президент, удалось сделать "очень серьёзный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета". В этом смысле, уверен лидер РФ, все ограничения пошли на пользу отечественной экономике.
На слова российского президента эмоционально отреагировал пользователь с говорящим ником Entglobalisierung ("деглобализация"): "За это я и люблю Путина, не позволяйте гнусным поступкам со стороны ЕС и США подвергать вас риску. Нам нужен кто-то, кто ускорит деглобализацию. Это Путин". С ним согласен Kai Schramm: "Я люблю Путина!! Один из величайших людей в политике. Он бы пригодился нам в Германии". Признался в уважении к главе России и пользователь Model Cars: "Настоящий государственный деятель. Совсем не такой, как наши "чайники".
Andre Hahnel полностью согласен с российским президентом: "США своими санкциями добились лишь одного - чтобы Россия развивалась в позитивном направлении". "Путин и Лавров - два лучших политика на данный момент", - восклицает Alpha Beta. "Первый человек, который благодарит свой народ", - удивляется übertriebenes Waffengelaber.
https://tsargrad.tv/news/rossija-zovjot-putin-vystupil-korotko-i-zhestko_226668
Некий Albert Weedstein хочет успокоить главу России: "О, Путин, о чём ты беспокоишься, у США сейчас своих забот хватает". "Ты всё прослушал", - насмешливо парирует оппонент из России, - "Он сказал, что он беспокоился в 2014 году, когда были введены санкции! А теперь нам на них плевать, и я каждый день вижу, как появляются всё новые российские продукты и проекты!"

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