"Он бы не выжил": Кедми разрушил теорию об отравлении Навального одним простым аргументом

Об этом Кедми заявил, выступая в программе Владимира Соловьёва "Полный контакт". Так он прокомментировал слухи о том, что Навальный мог быть отравлен "Новичком". По словам эксперта, отравляющие вещества, особенно если они были созданы с военной целью, действуют очень быстро. Единственный способ спасти отравленного человека - ввести ему антидот в первые минуты отравления. Навальный же находился в омской больнице двое суток, а после летел несколько часов в самолёте в Германию.

Если бы это было так, Навальный давно был бы уже мёртв. Ему не вводили антидот в самолёте, никто даже не подозревал. Если человек не принял противоядие, он не выживает. Не было информации о том, что ему дали это лекарство в Германии, - отметил Кедми.

Израильский дипломат подчеркнул, что версия об отравлении Навального противоречит законам физики и химии.

Скриншот: Telegram/Саваничи

Напомним, что в отравлении Навального сомневаются многие западные эксперты. Так, например, глава Офиса по развитию инвестиций и технологий Организации ООН по промышленному развитию во Франции Жан-Клод Плана осудил журналистов французского телеканала BFMTV, которые усмотрели злой умысел в инциденте с Навальным. Он напомнил, что омские врачи сработали крайне профессионально и оперативно, чем спасли жизнь пациенту. Это полностью опровергает теорию о том, что Навального якобы хотел устранить кто-то во власти.