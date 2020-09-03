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"Он бы не выжил": Кедми разрушил теорию об отравлении Навального одним простым аргументом

03 сентября 2020, 18:00  •  180 • Политика
Известный израильский дипломат, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми разрушил теорию об "отравлении" Алексея Навального одним простым аргументом. По его словам, если бы блогера действительно отравили, он бы не выжил.
Об этом Кедми заявил, выступая в программе Владимира Соловьёва "Полный контакт". Так он прокомментировал слухи о том, что Навальный мог быть отравлен "Новичком". По словам эксперта, отравляющие вещества, особенно если они были созданы с военной целью, действуют очень быстро. Единственный способ спасти отравленного человека - ввести ему антидот в первые минуты отравления. Навальный же находился в омской больнице двое суток, а после летел несколько часов в самолёте в Германию.
Если бы это было так, Навальный давно был бы уже мёртв. Ему не вводили антидот в самолёте, никто даже не подозревал. Если человек не принял противоядие, он не выживает. Не было информации о том, что ему дали это лекарство в Германии, - отметил Кедми.
Израильский дипломат подчеркнул, что версия об отравлении Навального противоречит законам физики и химии.
Скриншот: Telegram/Саваничи
Напомним, что в отравлении Навального сомневаются многие западные эксперты. Так, например, глава Офиса по развитию инвестиций и технологий Организации ООН по промышленному развитию во Франции Жан-Клод Плана осудил журналистов французского телеканала BFMTV, которые усмотрели злой умысел в инциденте с Навальным. Он напомнил, что омские врачи сработали крайне профессионально и оперативно, чем спасли жизнь пациенту. Это полностью опровергает теорию о том, что Навального якобы хотел устранить кто-то во власти.

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