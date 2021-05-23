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"Он бы нас сдал": О тайной роли Горбачёва в путче 1991 года рассказал экс-участник ГКЧП

23 мая 2021, 16:45  •  101 • Политика
Экс-участник ГКЧП откровенно рассказал о событиях августа 1991 года. По его словам, путч был лишь спектаклем, о котором президент СССР прекрасно знал - более того, играл в нём центральную роль.
В Сети появился отрывок из интервью бывшего участника ГКЧП, вице-президента СССР в 1990-91 годах Геннадия Янаева. Он рассказал, как на самом деле проходила подготовка к госперевороту в стране. Оказывается, Михаил Горбачёв мог быть не жертвой, а одним из ключевых участников заговора.
"Мы вводим на недельку чрезвычайное положение. Горбачёв на недельку отключается. Это была договорённость такая", - рассказал Янаев. По словам путчиста, во введении чрезвычайного положения в стране для Горбачёва не было ничего удивительного, поскольку сам президент поручил аж четыре варианта выхода СССР из сложившейся ситуации.
Но при этом члены ГКЧП опасались Горбачёва и не могли на него положиться. "Мы хорошо знали Горбачёва, - пояснил Янаев, - мы знали, что его терпения работать с нами хватило бы на две недели".
По словам экс-вице-президента, в первый же день Горбачёву "напели бы в уши" соратники, и он тут же "сдал" бы всех.

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